Nuevo capítulo sobre la polémica de Novak Djokovic y su participación en el Australian Open. El tenista serbio aterrizó en el aeropuerto de Melbourne este miércoles, pero las autoridades australianas no le permitieron el ingreso al país y ahora se pone en duda si realmente podrá competir en el primer Grand Slam del año.

Según informa The Times, a Novak Djokovic le fue negada la entrada a Australia por un error en la solicitud de su visa. En medio de las fuertes reacciones por la exención médica que ha recibido para jugar el Abierto de Australia en los próximos días, un nuevo capítulo enciende la polémica alrededor del número uno del mundo del tenis mundial.

El citado medio detalló que Djokovic no pudo pasar el control de pasaportes, luego de que uno de los miembros de su staff cometió un error en la solicitud del tipo de visa. El solicitado no aplica para las personas que han recibido exenciones médicas de una vacuna Covid-19 por lo que esto le impide su entrada al país oceánico. El error fue detectado por las autoridades fronterizas australianas mientras el tenis estaba camino a Melbourne en un vuelo comercial proveniente desde Dubái.

De acuerdo a ciertas informaciones, esta clase de errores obliga a las personas a tener que retornar al país de origen, por lo que la presencia de Novak Djokovic en el Australian Open vuelve a estar en duda. Cabe recordar que todo hacía pensar que podría estar en el primer Grand Slam del año cuando el martes confirmó que había recibido la exención médica por parte de las autoridades australianas.

Djokovic, quien no estaría vacunado contra la Covid-19, ha sido parte de una gran polémica debido a este permiso especial que recibió para llegar a Australia, algo que no sucedió con otros tenistas a quienes se les prohibió el ingreso por estar incluso inoculados, pero con vacunas no aprobadas por dicho país, como es el caso de la rusa Natalia Vijliántseva (vacunada con Sputnik, no aprobada en Australia). Esto derivó también en una gran cantidad de críticas y advertencias por parte de políticos australianos, deportistas y un gran número de personas en las redes sociales.