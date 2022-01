El futuro de Novak Djokovic dentro del circuito ATP sigue siendo un misterio. Luego de que el Gobierno de Australia cancelase su visa y le deportarse del país por tres años, el tenista serbio continúa acumulando problemas pensando en lo que viene. Mientras vuela con destino a Serbia para encontrarse con su familia, Roland Garros ya envía mensajes claros al número 1 del mundo.

Australian Open se ha quedado sin un Novak Djokovic que no podrá disputar el certamen durante las próximas tres ediciones del torneo. A sus 34 años parece que el serbio se despide de ese sueño de ganar los 4 grandes en un mismo año, pero no terminan ahí los problemas para un tenista cuya decisión de no vacunarse contra el Covid-19 está lejos de dejar de pasarle factura.

El mundo del tenis se ha dividido entre quienes le apoyan o no su libertad de tomar alguna de las vacunas aceptadas en el deporte blanco. Mientras el público se debate entre si se está siendo injusto o no con Djokovic, Roland Garros rectifica sus palabras y anuncia que para poder jugar en Paris, Nole tendrá que agachar la cabeza y ‘ceder’.

¿Solo un Gran Slam en 2022?

Correcto, Roland Garros acaba de anunciar que solo permitirá la entrada de público y jugadores a sus recintos que cuenten con la doble de vacunación contra el Covid-19. La ministra de Deportes Roxana Maracineanu confirmó en su Twitter la medida: “Desde que se promulgue la ley, será obligatorio para entrar en los espacios ya sometidos al pasaporte sanitario (estadios, teatros o salones) para el conjunto de los espectadores, de los practicantes, de los profesionales, franceses o extranjeros".

Pero no terminen ahí las noticias en cuanto al futuro de Djokovic, quien también según apuntan desde MARCA, tendría que vacunarse contra el Covid-19 para poder disputar el US Open a finales de temporada. Solo Wimbledon y Londres parecen de momento no pedirle al número 1 del mundo que tome una vacuna para evitar polémicas como la que hicieron que el serbio no pueda jugar los próximos 3 Australian Open.