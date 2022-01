El caso Novak Djokovic ya trajo demasiada polémica alrededor del Australian Open. Pero ahora, las cuestiones referentes al Coronavirus alrededor del primer Grand Slam del año no terminan. El australiano Bernard Tomic desató un escándalo en pleno partido de la primera ronda de la qualy.

Tomic evidenció cansancio, fatiga y hasta en ciertos momentos de su partido ante el ruso Roman Safiullin se lo vio mareado y hasta tomándose el pulso. En un momento del segundo set, cuando el partido iba 2-1 para el europeo, al momento del cambio de lado se dirigió a la jueza de silla, la brasileña Aline Da Rocha Nocinto para informarle de su malestar físico.

"Estoy convencido de que tengo Covid, te digo que en los dos próximos días voy a dar positivo. Si no doy positivo de aquí a tres días, te invito a cenar, y si se demuestra que tengo el virus me invitas tú", le dijo Tomic a la jueza de silla.

El australiano se negó a recibir atención médica y terminó el partido con derrota por 6-1 y 6-4. Luego de esto, fue consultado por su situación y le apuntó a la organización del Australian Open por no propiciar las pruebas PCR para evitar posibles contagios.

"No puedo creer que no nos hagan PCR. Están permitiendo que los jugadores entremos a la pista con test rápidos de antígenos que nos hacemos nosotros mismos en la habitaciónen. No hay pruebas oficiales de PCR", cuestionó el australiano, actual número 257 del ránking mundial.

Esta nuevo escándalo se da justo después de que Novak Djokovic fue autorizado por un juez a poder estar en el país de cara al Australian Open tras una audiencia larga realizada el pasado lunes.