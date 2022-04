Novak Djokovic tendrá permitido el acceso a Wimbledon, pese a no estar vacunado. La dirección del All England Club confirmó esto en su clásica rueda de prensa de primavera.

Wimbledon sigue causando impacto. Luego de anunciar que no permitirán la participación de tenistas rusos y bielorrusos para disputar el torneo, se conoció que el tercer Grand Slam del año no pondrá inconvenientes para que los jugadores sin vacunar puedan jugar. De esta manera, Novak Djokovic, actual número uno del mundo, podrá defender su título.

El serbio actualmente ha jugado sólo tres torneos en esta temporada debido a su condición de no vacunado. Pero con el permiso de varios certamenes ha empezado a tener mayor participación en las últimas semanas para la gira de polvo de ladrillo (se espera su presencia para Roland Garros). Ahora, podrá sumarse a la gira sobre césped con este anuncio de Wimbledon.

En la rueda de prensa de primavera, el presidente del All England Club, Ian Hewitt, confirmó que Wimbledon estará libre de todas las medidas anti-covid, por lo cual no restringirá el acceso a los no vacunados, como sí ha sucedido en otros torneos. Así, Djokovic podrá estar para defender su título ganado en 2021, en la última final ante el italiano Matteo Berrettini.

El serbio ha jugado sólo tres torneos en este 2022 debido a su condición de no vacunado y a las restricciones por el Coronavirus. Perdió en cuartos de final del ATP 500 de Dubái ante el checo Jiri Vesely, cayó en segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo ante el español Alejandro Davidovich-Fokina y no pudo en la final del ATP 250 de Belgrado donde fue derrotado por el ruso Andrey Rublev.

Wimbledon profundiza su decisión de impedir el acceso a tenistas rusos y bielorrusos

Wimbledon anunciaron hace algunos días que no permitirán el acceso al torneo a tenistas rusos y bielorrusos debido a la invasión rusa y la Guerra en Ucrania. "Creemos que hemos tomado la decisión más responsables dadas las circunstancias y no hay otra alternativa viable", explicó Hewitt en su rueda de prensa. Y agregó: "Creemos que esta es una situación extrema y excepcional que nos lleva mucho más allá de los intereses del tenis. La invasión en curso de Rusia y el daño catastrófico a millones de vidas que tiene lugar en Ucrania ha sido condenado en todo el mundo por más de 140 naciones".