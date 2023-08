Dónde ver Novak Djokovic vs. Alejandro Davidovich Fokina EN VIVO por el Masters 1000 de Cincinnati 2023: hora, streaming y TV

Gran encuentro es el que se aproxima con Novak Djokovic (2) enfrentando a Alejandro Davidovich Fokina (23) en la segunda ronda correspondiente al Masters 1000 de Cincinnati 2023. Este partido será HOY, miércoles 16 de agosto, en la cancha central del Lindner Family Tennis Center.

VER Novak Djokovic vs. Alejandro Davidovich Fokina EN VIVO por Star+ en Latinoamérica

Momento del regreso a suelo estadounidense para el serbio, que desde la final del US Open 2021 no se lo pudo observar compitiendo allí por no cumplir las reglas sanitarias del Covid-19. Casualmente Cincinnati 2020 fue donde se consagró en la más reciente participación del Masters 1000 que conquistó dos veces, además de sumar 38 títulos en ese tipo de torneos.

Duro rival se presenta enfrente, ya que el español viene atravesando un buen año hasta el momento donde por primera vez fue dos veces cuartofinalista, como mínimo, de un Masters 1000, aunque su mejor marca fue la final de Montecarlo 2022. El hombre de 24 años llegó a esta instancia luego de imponerse por doble 6-3 al argentino Tomás Etcheverry, partido ejercido en una hora y 18 minutos.

¿Dónde ver Novak Djokovic vs. Alejandro Davidovich Fokina EN VIVO por el Masters 1000 de Cincinnati 2023?

Canales de televisión y vías de streaming

Novak Djokovic vs. Alejandro Davidovich Fokina contará con transmisión para toda Latinoamérica EN VIVO por parte de Star+. Descubrí el resto de los canales para la región:

Argentina : ESPN 2

Latinoamérica (excepto Argentina) : ESPN

: España : ATP Tennis TV , M+ #Vamos (8 y 50) , M+ #Vamos Bar (304) y Movistar+ Lite

: , , y Estados Unidos : Tennis Channel

Horario aproximado por países