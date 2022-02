La salida de Pierre-Emerick Aubameyang de Arsenal sigue generando secuelas en el entorno del club inglés. El delantero declaró recientemente sobre el final de su ciclo con los Gunners, señalando a Mikel Arteta como el responsable de todo. Ahora el DT ha contestado desde la sala de prensa del equipo.

Luego de distintas polémicas, Pierre-Emerick Aubameyang acabó saliendo de Arsenal por la puerta trasera. El gabonés pasó de portar el brazalete de capitán del equipo londinense a ser totalmente excluido por el entrenador por motivos extradeportivos.

Ahora el atacante viste los colores de FC Barcelona y no dudó días atrás en apuntar a Mikel Arteta por su salida forzada del Emirates Stadium. Ahora el DT de Arsenal se ha referido a las palabras del africano desde la conferencia de prensa de este miércoles.

Respuesta de Arteta

Arteta intentó no generar polémica desde la conferencia de prensa. "Estoy muy agradecido por lo que Auba ha hecho en el club desde que estoy aquí. La forma en que me veo en esa relación es como la solución y no el problema. Esa es su opinión. Y debemos respetarla".

Aún así, el español defendió su postura de apartar a Aubameyang y darle salida en el mercado. "Hicimos lo que creíamos que era lo correcto. Teníamos un plan claro de lo que podíamos hacer, pero luego ese plan tiene que ser factible. Edu (el director deportivo) y su equipo han hecho un gran trabajo. Tenemos muy claro que solo queremos las mejores personas y los mejores jugadores en este club".