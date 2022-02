Pierre-Emerick Aubameyang tuvo este jueves su presentación con FC Barcelona. El gabonés llegó al equipo azulgrana como refuerzo de mitad de temporada luego de rescindir su contrato con Arsenal. El delantero salió del Emirates Stadium por la puerta trasera y ahora ha hablado de lo ocurrido.

La relación entre Pierre-Emerick Aubameyang y Arsenal había llegado a un punto de no retorno. Luego de varios retrasos en entrenamientos y partidos, sumados a la disconformidad de Mikel Arteta por el estilo de vida del africano, este fue apartado del equipo luego de haber incluso portado el brazalete de capitán.

Ahora, luego de que las partes acordaran la finalización anticipada del vínculo, el delantero llega a FC Barcelona en busca de un nuevo gran desafío. El futbolista fue presentado ante la prensa este jueves y habló de lo ocurrido en la capital inglesa en los últimos meses.

Aubameyang señaló a Arteta

El gabonés fue cuestionado por su salida de Arsenal en la conferencia de prensa. "Fueron meses complicados y pienso que esto es el fútbol a veces. Si tengo que decir algo sobre este tema digo que nunca he querido hacer algo mal. Esto está en el pasado y yo quiero pensar en el presente".

Pierre-Emerick Aubameyang sacó al club de la discusión y apuntó directamente contra el entrenador, Mikel Arteta. "Fue solo un problema con él y después tomó la decisión. No te puedo decir mucho. No estaba contento y ya está. Me quedé muy tranquilo y ya está".