La derrota en Vitoria ante Deportivo Alavés mostró la peor cara de un Atlético de Madrid donde empiezan a verse síntomas de preocupación. Los hombres de Diego Pablo Simeone atraviesan una crisis de confianza y pegada que sufren sus delanteros con cada partido. El mejor ejemplo de esto, los desconcertantes números de Antoine Griezmann en su regreso a la capital.

El francés llegó sobre la última hora del mercado gracias a lo esfuerzos del Cholo por repatriar quien fuese su estrella y cara frente al mundo en los últimos años. Griezmann regresó al Wanda tras dos años para el olvido en Barcelona, donde nunca pudo aclimatarse a un fútbol totalmente distinto al que Simeone impregnase en sus piernas. Su segunda etapa en Madrid no es ni mucho menos la esperada hasta ahora.

304 minutos sin registros

Desde Opta desvelan los números del zurdo y sacan conclusiones alarmantes. En los 5 encuentros que ha participado como Colchonero desde el 31 de agosto, Antoine Griezmann no ha regateado a ningún rival, no ha rematado a puerta y tampoco ha podido sumar una sola asistencia. La crisis de confianza del delantero es evidente y los madrileños, empiezan a pedir por el regreso de Ángel Correa al once.

"Están (los medios de comunicación) haciendo una película y un morbo de una situación que está claro que a nosotros nos genera la importancia de haber recuperado un extraordinario futbolista como él y que lo podamos disfrutar", avisaba ya Simeone una semana atrás de lo que vive Griezmann en sus primeros días como nuevo jugador del Atlético.

A esos 304 minutos hay que sumarle los encuentros que también disputó en Barcelona antes de volver al Atlético. El resultado es el mismo, Griezmann no consigue rematar ni driblar de momento en la temporada 2021/2022. Las críticas empiezan a ser cada vez más fuertes mientras Simeone pide calma y la relación con el Wanda Metropolitano continúa algo caldeada. ¿Qué le pasa al galo?