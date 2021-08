Barcelona: Joan Laporta explica los motivos para la no contratación de Lionel Messi

El presidente del Barcelona Joan Laporta se sentó frente a los medios de comunicación para dar la cara luego de lo que fueron los comunicaos del club anoche anunciado la no contratación de Lionel Messi. Tras varios meses de negociaciones, el primer fracaso de la directiva necesita explicaciones que fueron dadas sin pelos en la lengua.

Había muchas preguntas sobre la mesa. La posición de Messi, la rebaja salarial de sus compañeros, el CVC, LaLiga, la económica del club, Bartomeu, la Superliga y la posición de Laporta fueron solo algunos de los puntos tocados por el presidente en una larga y profunda rueda de prensa que fue dada desde las once la mañana en Barcelona.

Las razones de un fracaso histórico

“Estoy aquí para explicar la situación con Messi. Desgraciadamente hemos recibido una herencia nefasta. La masa salarial representa un 110% de los ingresos del club. No tenemos margen salarial. Lo sabíamos desde que llegamos al club. Cuando llegamos al club, los números que se habían presentado en la auditoría, son mucho peores de lo que nos habían dicho y de lo que habíamos previsto en base a los números oficiales. Las pérdidas previstas son muy elevadas, las deudas previstas son elevadas. No tenemos margen salarial", empezaba Laporta.

Reconoció su rechazo al CVC: "Para cumplir con el Fair-play de LaLiga, teníamos que aceptar un acuerdo de LaLiga que hipotecaba durante medio siglo los derechos televisivos de un club con 120 años de Liga. Un club que está por encima de todo. De jugadores, del mejor jugador del mundo, del presidente y de todo".

"La inscripción de Leo pasaba por aceptar una operación que no es interesante para el Barça. Entendemos que no hemos de hacer eso de aceptar una hipoteca de los derechos televisivos del Barça durante medio siglo. Quiero que quede claro que Leo quería quedarse y que el club quería que se quedara. Llega un momento en el que en una negociación te tienes que plantar, analizar la cosa con rigor y con los números”, continuaba el mandamás Culé.

Agradecimientos a Messi

Sin querer entrar en polémicas, se mostró agradecido a Lionel: “Deja un legado excelente. Es el jugador con más títulos en la historia del club. Deja la impronta de la mejor etapa en la historia del club. Ha dejado muchas alegrías, una ilusión colectiva. Muchas imágenes para la historia. Tenemos una agradecimiento eterno".

"Yo no quiero generar falsas esperanzas. Hay un tiempo límite y el jugador tiene otras propuestas. El jugador también necesita un tiempo para poder evaluar y ejecutar las otras opciones que tiene. Leo ha puesto todas las facilidades posibles. Jugar dos años y que se los pagáramos en cinco años”, sentenciaba Laporta sobre una chance a futuro.

En cuanto a la controvertida bajada de sueldo de sus compañeros aclaró: "La dirección de fútbol trabaja a marchas forzadas para liberar parte de la masa salarial. No es nada fácil porque son contratos que están en vigor. Son jugadores que ya han reestructurado su salario anteriormente y no es sencillo. Los jugadores que han venido han aceptado las condiciones financieras del Barça. Su situación no es comparable a la del Barcelona".

“Siempre dije que haríamos lo posible dentro de las posibilidades económicas del club. Las pruebas son que llegamos a un acuerdo con Messi, pero que no se nos permite inscribirlo en LaLiga por culpa del margen salarial. ¿Culpables? No me gusta repetir la nefasta herencia que hemos recibido”, reflexionaba el presidente sobre el papel de Bartomeu en la situación de Messi.

El papel de LaLiga y la masa salarial

"No sé decirte cómo queda la masa salarial, pero sí que te digo que tenemos excedido el límite salarial sin el contrato de Messi. LaLiga nos pide que cumplamos la normativa, como es lógico. LaLiga querría que siga Messi, pero hay clubes que exigen que se cumpla la norma y no van a hacer excepciones por Messi, algo muy respetable”, aclaraba Laporta.

Una situación más que crítica incluso sin el contrato de Messi para la próxima temporada en el Camp Nou: "Ahora tendrán un pequeño margen para encontrar soluciones. Ni sin Leo tenemos margen salarial. Sin Leo, para que entren 25 millones de nuevo salario, han de entrar 100 más".

Para terminar, contó cómo está el vestuario: "Hablé con ellos por teléfono. Creo que es un momento muy importante en la historia del Barça. Todos estaban esperando que Leo volviese a entrenar y les he dicho que eso no volverá a pasar. Tienen que demostrar que también saben ganar sin él. He pedido a los capitanes la máxima implicación. Tienen que conseguir que haya un compañerismo y un espíritu de equipo muy fuerte. Hay que lograr la integración de los jóvenes y que los nuevos estén bien. Van a tener el máximo protagonismo y el apoyo del club".

"El homenaje que se le hará será el que Leo quiera y el que le venga bien. Nos gustaría hacerle uno cada día. Con la situación, se hace complicado. Espero poder ver algún día el homenaje que Leo se merece", respondía Laporta a si Messi recibiría algún homenaje en especial de parte del club.

Cómo se lo comunicó a los Messi: "Yo ya había explicado a Jorge y lo vi ayer. Con Leo he hablado por mensaje. Comenté de hacer una rueda de prensa conjunta, pero entiendo que haya una sensación de decepción. Lo que impide que se formalice el acuerdo es algo que no podemos cambiar".

"Esto hay que preguntárselo a Messi y a sus representantes. No puedo hablar en boca de Leo en estas cuestiones. Tiene oferas muy buenas. Era la mejor que podíamos hacerle": finalziaba su rueda de prensa Joan Laporta tras más de una hora de preguntas por parte de la prensa alrededir del futuro de Lionel. Se termina una era en Barcelona.