En Barcelona empiezan a mirar el futuro cercano con algo más tranquilidad. Tras un verano para el olvido en todos los frentes, el club ya tiene la cabeza puesta en una temporada donde más que nunca hay que estar unidos y tirar con fuerza del carro. Con Koeman enfocado en seguir dándole lo mejor a sus jugadores, Joan Laporta festeja por un Jordi Alba que seguirá los pasos de Gerard Piqué.

Si bien las noticias relacionadas con la economía Culé no han sido tapa de diario en los últimos días, la situación está lejos de ser favorable. La reducción en el sueldo de Piqué permitió inscribir a los fichajes, principal síntoma de que de no haber sido por el gesto por capitán, Barcelona no podría contar ahora mismo con Emerson, Eric García, Depay o el Kun Agüero.

Desde España llegan noticias en cuanto a la situación contractual de otro de los capitanes. Y es que Jordi Alba y Barcelona habrían llegado finalmente a un acuerdo para que el lateral por izquierda reduzca su sueldo para los meses que vienen y así poder seguir aliviando una masa salarial que continúa disparada.

Solución a corto plazo

"A mí nadie del club me ha pedido nada hasta hace dos o tres semanas. Siempre he querido ayudar y creo que nadie tiene que dudar de mi persona. Mi predisposición siempre ha sido la misma. Por timing le tocó a Piqué, pero no tiene que haber ninguna duda", declaraba el futbolista que incluso llegó a ser apuntado como uno de los ‘culpables’ en la imposible renovación de Messi.

De esta manera y según concuerdan medios como MARCA, AS, Mundo Deportivo y Sport, Jordi Alba reducirá su salario en Barcelona en una cifra cercana al 25%. Si lo llevamos a números serían casi 4 millones por temporada a lo que habría renunciado el capitán Culé. Llega el turno de saber que harán Sergio Busquets y Sergi Roberto.