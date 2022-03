Barcelona no jugó bien ante Galatasaray en la ida de la Europa League y Xavi se lo hizo saber a su equipo durante el entretiempo del partido.

Barcelona venía en plena alza luego de varios triunfos con muy buen nivel de juego tanto en LaLiga como en Europa League. Sin embargo, ante Galatasaray, retrocedió algunos pasos. No jugó bien en la ida de los octavos de final de la competencia europea y Xavi Hernández estalló de bronca contra sus propios jugadores.

Durante todo el partido se vio a un Xavi nervioso y ofuscado por la actitud de sus dirigidos durante el encuentro ante el equipo turco. Al Barça no le salieron las cosas y sólo logró un 0-0 que deja la llave abierta de cara a la vuelta la próxima semana en Turquía. Deberá salir a ganar como sea para no provocar un nuevo traspié, precisamente días antes de lo que será el clásico ante Real Madrid.

Volviendo al partido en el Camp Nou, Xavi mostró su malestar por el juego ante Galatasaray que se lo hizo saber a sus jugadores de forma vehemente en vestidores. Según reportó El Chiringuito, el entrenador de Barcelona mostró su enojo con sus dirigidos en el entretiempo y se pudieron conocer algunas frases de lo que les dijo para tratar de cambiar la imagen mostrada en un pobre primer tiempo.

Siempre según el programa que conduce Josep Pedrerol, Xavi acusó a sus jugadores de falta de concentración y de ambición. "El que no esté para jugar hoy, que lo diga ya", fue una de las frases con las que el entrenador reprendió a los futbolistas de su plantilla. En la segunda parte, se vio una mejor versión, pero no suficiente para poder batir precisamente a un ex Barça como Iñaki Peña.

Con la falta de efectividad a la hora de lanzar a puerta, Barcelona deberá jugarse la clasificación ante Galatasaray en Turquía para avanzar a los cuartos de final de la Europa League. Para tratar de llegar con buen pie a ese duelo, tendrá una buena prueba ante Osasuna en el Camp Nou para levantar los ánimos y volver a mostrar la imagen de partidos anteriores como ante Valencia y Athletic Club en liga o como ante Napoli en la vuelta de los dieciseisavos de final del certamen continental. Xavi espera un equipo con mayores ambiciones.