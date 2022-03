La prioridad de Barcelona es fichar a un delantero estrella. Haaland es la prioridad, pero si no logran contratarlo, apuntan al delantero de Bayern Múnich, Robert Lewandowski. ¿Se puede dar?

Si no es Haaland, Barcelona quiere dar un golpe de mercado por Lewandowski

La obsesión y la prioridad del mercado de verano de Barcelona es el fichaje de un centrodelantero estrella. La directiva, encabezada por Joan Laporta, tiene un sueño y ese es Erling Haaland. Sin embargo, la posibilidad de contratar al actual atacante de Borussia Dortmund se dificulta por lo económico y por el gran foco de interés de parte de otros clubes. Ante esto, empieza a asomar el nombre de otro enorme jugador como Robert Lewandowski.

El diario Sport ha lanzado la información de que Lewandowski es seguido con atención por si se cae la opción Haaland. El noruego es la prioridad absoluta, pero Barcelona debe luchar ante Manchester City, Real Madrid y hasta incluso el Bayern por tratar de lograr su fichaje. Además, lo económico no juega a favor de los 'Culés'. Por eso, se evalúan otras opciones.

En la lista de posibles '9' que tiene Barcelona hay opciones jóvenes como Alexander Isak, Karim Adeyemi y hasta Lautaro Martínez, pero la más sorprendente y que podría ser un auténtico golpe de mercado es Robert Lewandowski. Según Sport, no le pierden la pista al goleador de la Bundesliga y la Champions League.

¿Es posible la llegada de Lewandowski a Barcelona?

Lewandowski termina su contrato con Bayern Múnich en 2023 y, por el momento, no hay negociaciones para su renovación. El jugador quiere aclarar su futuro cuanto antes, pero los 'bávaros' se han mantenido inertes en la cuestión. Que sigan como candidatos a fichar a Haaland también es una cuestión que intraquiliza al polaco, último ganador del premio The Best de FIFA.

Con 42 goles en 35 partidos jugados, Lewandowski es goleador absoluto de Europa y su perfil de veterano llama la atención para las intenciones de Laporta y Xavi en el futuro de Barcelona. Sin embargo, esas cifras goleadoras tientan en el Camp Nou. Su llegada sería más sencilla que la de Haaland, ya que no implicarían grandes montos para la salida de su club, a diferencia del noruego.