LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol deberán ver cómo resuelven el escándalo que se desprendió de la participación de Robert Lewandowski en el derbi FC Barcelona vs. Espanyol que se jugó el pasado sábado 31 de diciembre. El polaco había sido sancionado en la fecha anterior ante Osasuna, por lo que los blanquiazules elevaron el pedido de impugnación del encuentro, al entender que el protagonista en cuestión no debió haber intervenido.

Si bien resta esperar la resolución de las autoridades para saber si tanto culés como pericos finalmente suman un punto por el empate 1 a 1 o no, a su vez, tal situación generó dudas respecto a si el delantero podrá estar a disposición de Xavi Hernández para el compromiso de la jornada 16 contra el Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano.

Al respecto del presente tan particular de Robert Lewandowski, el entrenador se expresó en conferencia de prensa este martes tres de enero: "Sí, confío que pueda jugar contra el Atlético de Madrid. Por eso y porque lleva mucho bagaje. Después vienen partidos muy importantes. Queremos que esté y creemos que va a estar''.

Asimismo, Xavi agregó: "Es una incertidumbre para el jugador y también para nosotros el no saber cuándo se va a resolver. Le he dicho que no piense en la sanción. Es cierto que preparamos ese partido sin él y luego pudo estar disponible. Vamos a ver cómo se resuelve esto. No es fácil ni agradable ni para nosotros ni para los rivales".

Barcelona, antes del Atlético de Madrid, debe enfrentar al Intercity por la Copa del Rey

La mira del FC Barcelona, antes del duelo por LaLiga contra el Atlético de Madrid, está puesta en el Intercity, su rival por los 32vos de Final de la Copa del Rey. El cotejo frente al elenco que milita en la Primera División RFEF (tercera categoría del sistema de ligas de España) se llevará a cabo este miércoles cuatro de enero desde las 21 horas local en el Estadio Rico Pérez.