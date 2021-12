Este miércoles, desde España, lanzaron el bombazo del posible regreso de Alexis Sánchez a FC Barcelona. El delantero chileno estaría encaminado a completar su regreso al Camp Nou, algo que muy pocos veían posible. Ahora prece estar todo casi hecho y restan detalles para cerrar el acuerdo.

La salida de Alexis Sánchez de Inter es algo que parece ser seguro para este mercado de pases de invierno. El equipo italiano no puede seguir costeando el salario del atacante y buscarán su salida en enero. Muchos rumores giraron en torno al Niño Maravilla en las últimas semanas, pero Barcelona no estaba en las predicciones de casi nadie.

Fue el diario Sport el que lanzó la primicia del regreso de Alexis Sánchez a Barcelona. El mismo medio asegura este jueves que hay acuerdo entre el club azulgrana, Inter y Sevilla para llevar a cabo un intercambio con Luuk De Jong. Vale recordar que el neerlandés es propiedad del club andaluz y está a préstamo en la Ciudad Condal, por lo que completaría su cesión en el Meazza.

¿Qué hace falta para que se concrete?

La fuente indica que las negociaciones están sumamente avanzadas, pero Xavi Hernández no ha dado la luz verde para el fichaje. Si bien el entrenador no duda de la calidad del atacante de La Roja, la máxima prioridad del DT es Ferran Torres, por lo que no se hará ningún movimiento antes.

Xavi no quiere que algún movimiento previo en el mercado de pases de enero impida la llegada de Ferran Torres, por lo que todo estaría en pausa a la espera de la luz verde del entrenador. Una vez cerrado el traspaso prioritario, el club blaugrana podrá avanzar por Alexis.