Dani Alves ha sido presentado oficialmente como nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona. El brasileño acudió al feudo Culé para saludar a los miles de blaugranas que acudieron a recibir al ídolo que regresa a Cataluña con 38 años. En compañía de Joan Laporta, así arrancó la segunda etapa del crack en el equipo de sus amores.

Solo quedaba una presentación en sociedad luego de que hubiese superado con éxito la revisión médica y se haya dado a conocer a un vestuario que necesitará de su carácter para salir del pozo. 10.000 personas acudieron a un Camp Nou (Más que con Xavi) que enloqueció al ver al jugador más ganador de todos los tiempos sobre el césped.

"Ahora estoy un poco más guapo. Nuestra esencia no la podemos cambiar. Sólo podía volver a pisar el césped así. Este club no es una cosa mía ni del presi, es de todos. El vestuario ahora está mejor porque estoy yo (risas). Tenemos que sumar fuerzas, por esto estoy aquí. Solo podemos hacerlo juntos", declaraba para explicar su salida al Camp Nou combinando chanclas con un elegante traje.

“Todo pasa por aquí”

A sus 38 años, el brasileño vuelve a Barcelona para cerrar una carrera a la que solo le falta una Copa del Mundo. El poder regresar a la Verdeamarelha, clave en su retorno: “Hablé con el presi, daba igual cómo fuera, sabía que podía ayudar. Tenía aquella duda y le decía que podía ayudar aunque no me pagasen nada. No prometo nada que no pueda cumplir. Teníamos reunión, cancelaba y al final me dijo que Xavi lo iba a arreglar. Cuando me dijo eso sabía que tenía opciones porque sabe cómo soy, el compromiso que tengo, lo que realmente ofrezco".

“Yo iba a volver aquí. Fui un año fuera, intenté volver y me dijeron que no. Hice la despedida en la celebración del triplete pero pensando siempre que iba a volver. Puedes cambiar la cara y fisonomía pero el alma y el espíritu, no. Eso sí, de una forma más madura e inteligente. Quiero ir al Mundial 2022 y todo pasa por aquí", continuaba el brasileño.

Sobre los motivos que le llevaron a quedarse con la camiseta número 8 aclaró: "Quise hacerle un homenaje a Xavi y le pregunté si podía llevar el 6. Creo que los homenajes hay que hacerlos en vida. Con quienes tengo amistad. Hristo me dijo que no tendrás un par. Pues sí. A Andrés también le llamé y le dije que sería un honor y me dijo que estaba en mis manos".