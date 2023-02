Barcelona tendrá que recortar el coste de su plantilla en sumas cercanas a los 200 millones de euros para la próxima temporada pero nada es imposible para un Joan Laporta al que desde Alemania citan como la pieza clave en lo que puede ser un nuevo fichaje para la ciudad condal. Un defensor de la Bundesliga habría llegado a un acuerdo con el conjunto culé.

Sport 1 afirma que ya existe un ‘OK’ verbal entre ambas partes, que habrá que definir todo antes de marzo para que no puedan entrar otros equipos en el medio y que por Alemania temen que su contrato, con final por el 30 de junio del 2023, haga imposible que dicho no jugador no recaiga en el Camp Nou.

La posición a reforzar pasa por una defensa donde si bien los nombres de Andreas Christensen, Jules Koundé y Ronald Araujo viven el mejor momento de su carrera como culés, los otros miembros de dicha línea parecen no poder seguir hasta aquí el ritmo de una zaga que construye un liderato en LaLiga a base de porterías a cero. Xavi quiere más.

Un viejo conocido del Camp Nou

El nombre de Evan N'Dicka no hará mucho ruido en la memoria de los culés, pero este ya dijo presente en la casa del Barcelona durante un choque ante Eintracht Frankfurt hace meses que fue historia viva de la Europa League. El zaguero francés de 23 años, agente libre desde hace unas semanas, tendría ya un acuerdo verbal con los culés para llegar sin necesidad de transferencia a la capital de Cataluña.

El zurdo de 1.92 metros y 82 kilos, nuevo nombre a seguir de cerca en la actualidad de un líder de LaLiga que mira al mercado de fichajes del verano de 2023 y que busca centrales para una segunda línea de zagueros donde Evan N'Dicka, tal y como apuntan desde Sport 1, ya tendría un acuerdo con Barcelona para la próxima temporada.