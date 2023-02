Jonatan Soriano en Bolavip: “Guardiola es el entrenador más avanzado con el que me he encontrado"

La entrevista con Jonatan Soriano nos dejó titulares de todo tipo, grandes reflexiones sobre el futbol asiático y una voz autorizada para entender como pretende Arabia Saudita dominar este deporte a base de talonario. Tras una primera parte de la charla donde todo pasó por Oriente Medio, consultamos al ex jugador del Barcelona sobre su paso por el conjunto culé, así como por nombres puntuales que como Pep Guardiola o Luis Enrique, le han marcado desde el primer día. La Kings League de Gerard Piqué, también en sus reflexiones.

La carrera del nacido en Rocafort y Vilumara, no se entiende sin un paso por Red Bull Salzburgo donde se convirtió en ídolo, así como sin esos años que por las entrañas del equipo blaugrana palpó toda la filosofía del club en sus tiempos más dorados. Canterano del Espanyol y fichado por el rival de toda la vida en un movimiento que cambiaría sin dudas su futuro en el 2009, Jonatan Soriano comenzó a despegar en un Barcelona donde solo los grandes nombres de aquellas temporadas le quitaron los minutos que se había ganado en las categorías menores de LaLiga.

Hasta el 2012 gozó el conjunto culé de un delantero que fue goleador de LaLiga Smartbank con el filial del Barça, que brilló como nunca bajo el brazo de Luis Enrique mientras Pep Guardiola conquistaba el mundo con el primer equipo y que anotó nada más ni nada menos que 59 tantos en 84 actuaciones con una entidad que luego le vería poner rumbo a destinos como Austria, China o Arabia.

Le preguntarán mucho por el Barcelona ¿no?

“Si, todo lo que sea Barcelona es como guau…A la gente se le abre la cabeza y te pide que le enseñes cosas. Es cierto que el hecho de mí paso por el Barcelona, que yo lo enfoco como Barcelona B si bien es cierto que jugué en el primer equipo por la Copa del Rey, mi paso por Barcelona es por Barcelona B. Todo lo que sea que en tu currículum salga el ‘Fútbol Club Barcelona’ ayuda mucho a que la gente le interese. Yo he tenido entrenadores, Roger Smith, entrenador del Benfica, que me ha metido en su despacho y me ha dicho ‘enséñame entrenamientos’. Si bien cada uno tiene su idea, los entrenadores quieren renovarse y quieren saber cosas nuevas…Al final en Barcelona, no te enseñan otra cosa que no sea jugar con el balón en los pies.”

Goleador de Luis Enrique en el Barça B...

“Si, por la personalidad. Ya no solamente por movimientos tácticos que me parecen ideales, sino que hay entrenadores que son avanzados. Guardiola es un avanzado, Luis Enrique es otro avanzado y sobre todo Luis Enrique me parece bien por la personalidad…La mayoría de lo que vemos en rueda de prensa no es Luis Enrique, no tiene nada que ver. Yo a veces he visto la tele cuando él era mi entrenador y he dicho ‘no eres así’. Luis Enrique de Twitch sí que es Luis Enrique. Esa persona alegre, cachonda, que le gusta la risa, que hace bromas, ese es Luis Enrique. El de la rueda de prensa oficial no es Luis Enrique, que yo entiendo a él no le gusta la prensa, para él es una obligación. Yo recuerdo los dos años que estuve con él en el filial del Barça que era un amigo para mí. Hablábamos muchísimo con de futbol y yo en ese momento tenía 23 o 24 años, era de los más veteranos del equipo. Tenía al lado chavales que tenían 16 o 17 años. Yo ya tenía otra vida, estaba casado, tenía niñas, mi vida era diferente…Si es que yo he jugado contra Luis Enrique en mis inicios con el Espanyol”.

Hay gente que habla del Atlético…

“Yo quiero un equipo grande para Luis Enrique. Lo hemos visto en el Barça y ha funcionado. Hablamos muchas veces que cualquier entrenador va a pedir estar en los mejores clubes porque al final lo que quieres es ganar. Yo quiero verlo en el Atlético de Madrid. Yo he visto al Atlético de Madrid con Simeone, que ha sido fantástico, ha ganado ligas y ha estado a punto de ganar la Champions, pero siempre he dicho que el Atlético de Madrid creo que puede dar más en términos de juego. En términos de ambición están muy bien, porque Simeone tiene carácter, pero creo que aparte de la lucha que impregna, creo que podría tener un fútbol muy distinto. Estamos viendo un equipo que a veces gana por ganas y creo que el Atlético de Madrid podría jugar mejor, sin quitarle mérito Simeone ni mucho menos, que ha cogido un equipo que estaba en la ruina hace 12 años y lo ha convertido en el tercer mejor equipo de España y por momentos en un grandísimo equipo en Europa”.

Dos entrenamientos con Pep le marcaron...

“Junto con Luis Enrique, Guardiola es pura pasión. En un entrenamiento Guardiola te está explicando quizá una locura de movimiento que tú piensas como jugador que no vale para nada y resulta que con el ejemplo que él te pone has visto como ha funcionado…sí que probablemente Guardiola sea el entrenador más avanzado con el que ha coincidido y probablemente el más famoso que he conocido…Yo lo considero como un amigo y por eso también le tienes otra consideración, al final con Guardiola coincidí cuando yo me fui a Salzburgo y él estaba en Múnich. Hay una hora entre ambas ciudades y varias veces con las familias. Fuimos a comer y al final él es catalán, vivimos cerca de Barcelona, nos ha llevado el mismo representante…Entonces siempre hemos tenido ese pequeño vínculo y por eso también lo tengo especial cariño”.

La Kings League, un mundo aparte

Soriano se despedía en las últimas horas del torneo creado por Gerard Piqué y donde defendió los intereses de Jijantes hasta el pasado domingo. En medio de toda la ebullición mediática que genera el proyecto y sus innegable éxito en cuanto a las audiencias se refiere, consultamos al ex Barcelona sobre uno de los grandes interrogantes que ha supuesto la Kings league. ¿Viene a competir con el fútbol?

“Primero, hay que quitarse de la cabeza que la Kings League viene a competir con LaLiga. Hay que quitárselo de la cabeza no creo que ese es el objetivo la Kings League. Es para pasárselo bien y al final qué pasa…A veces, cuando miras un partido de fútbol durante 90 minutos y ¿Cuántas veces estás con el móvil? ¿O vas con la bebida, con el iPad? Estás con algo y eso es lo que la Kings League quiere quitar. Lo que la Kings League quiere es que tú estés enfocado todo el tiempo en el partido, porque siempre pasan cosas. Cuando parece que no pasan cosas se saca la tarjetas y hay un jugador fuera, ahora que los presidentes tiran penaltis…Es diversión, es un show, es un espectáculo, es un siete contra siete y por ende no podemos compararlo".

"Al final lo que quieren es crear una liga paralela de fútbol siete con un Show y con un espectáculo que la gente se lo pasa espectacular y que puedas estar seis horas viendo partidos de fútbol divertidos. Por qué a veces cuesta mirar durante dos horas un partido que es una chusto, un cero a cero donde no hay ocasiones y luego ves como un chaval lo puedes dejar viendo un partido de fútbol de siete contra siete donde no hay tantos conocidos y donde hay espectáculo. Es otro mundo, yo no creo que se pueda comparar con el fútbol 11, porque no creo que sea lo mismo”.