La novela por Ousmane Dembélé y su renovación de contrato con Barcelona están cerca de llegar a una final feliz. Según han adelantado medios como Mundo Deportivo y Sport, al igual que el periodista Fabrizio Romano, el jugador francés y el el club catalán estarían cerca de llegar a un acuerdo, aunque restan algunos detalles para que sea una realidad.

Según el citado periodista, el Barça debe dar luz verde al nuevo acuerdo para que Dembélé continúe finalmente en el club. En tanto, Mundo Deportivo detalló que el extremo francés aceptaría reducir su salario en un 40 por ciento y extendería el vínculo con los 'Culés' hasta junio de 2024, es decir por dos temporadas más.

Mientras tanto, Sport señala que el nuevo contrato todavía no ha sido enviado a Dembélé y su agente Moussa Sissoko. Esto se debe a que Barcelona está tratando de cerrar los últimos detalles para mandarlo por escrito y que el francés estampe la firma definitiva. De esa manera, el jugador por el que tanto luchó el director técnico Xavi Hernández se quedará.

Finalmente, las diferencias entre Dembélé y su entorno con la directiva del Barça se habrían terminado en beneficio de ambas partes. El jugador ha decidido bajar sus pretensiones económicas, privilegiando el hecho de ser un titular fijo para Xavi. En tanto, el club logra el acuerdo que quería con el jugador, algo bueno para las finanzas.

¿Qué pasará con Raphinha?

Aún si Dembélé llega a renovar con Barcelona, según explica Mundo Deportivo, el club buscará igual el fichaje de Raphinha, con el que ya tienen un acuerdo de palabra. Sin embargo, resta acordar con Leeds, quien no ha aceptado aún la oferta de 50 millones de euros. Fabrizio Romano aseguró que el club se ha acercado nuevamente a los de Elland Road con otro ofrecimiento para tratar de lograr el fichaje. Si no llega el brasileño, el Barça no buscaría otro jugador, ya que tiene como alternativa a Ez Abde.