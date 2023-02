Un terremoto se ha instalado en Barcelona y no apunta a irse a corto plazo. Los compañeros de la Cadena SER en Cataluña desvelaban ayer una serie de documentos de la Agencia Tributaria en una investigación Fiscal contra José María Enríquez Negreira, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol desde 1994 hasta 2018, donde se registraban millonarios pagos por parte del conjunto culé. Llega una nueva denuncia por estas horas, así como más documentos que complican la imagen de la entidad.

Habló Xavi Hernández, lo propio hizo Joan Laporta y hasta Josep María Bartomeu, presidente del Barcelona por esos tiempos, en la Fiscalía de Barcelona. Los pagos por 1.4 millones de euros a un ex miembro del CTA que se encontraba en activo recorren el mundo ahora mismo y dejan una serie de cabos sueltos que empiezan a tener respuesta. Los números de dichos tiempos entre el 2016 y el 2018, tampoco ayudan.

El Mundo es quien desvela las hasta 33 facturas que cobró Enríquez Negreira en su empresa DASNIL 95 de parte de un Barcelona que asumía el coste de pagos entre los 30.000 y 90.000 euros hacía un ex colegiado que dejaría de recibir dinero de club justo desde el momento donde se terminaba su contrato con la Real Federación Española de Fútbol. En España dichas practicas de asesoramiento son comunes entre clubes con ex colegiados, más no con jueces en activo o directivos que hagan parte de los entes reguladores. Aquí y para complicar todo, no existen documentos formales que comprueben dichas prácticas.

“Su hijo llevaba a los árbitros al Camp Nou”

Aquellos tiempos, tal y como desvelaron desde la Cadena COPE, dejaron un saldo de rojas a favor y en contra, así como de penaltis, sin precedentes en toda la historia de LaLiga. 33 penas máximas a favor frente a 3 en contra y en expulsiones el saldo queda en 23 rojas para el rival y 4 para los culés. Los números cambian desde las fechas donde que Enríquez Negreira dejaba la RFEF y su acuerdo con Barcelona.

Juan Andújar Oliver, ex árbitro de la década de los 80 y 90 en LaLiga, apuntaba anoche en Radio Estadio nuevas palabras sobre el papel que cumplía Enríquez Negreira y su familia en dichos tiempos: "En los partidos importantes del Barcelona en su campo, el hijo de Enríquez Negreira, que estaba también metido en el Comité Técnico, llamaba a los árbitros a decirles en qué hotel estaban y les decía que él les llevaba al estadio".

"El hijo de Enríquez Negreira Iba a todas las reuniones del Comité Técnico con todos los árbitros. Iba a dar instrucciones a todos los colegiados. Hasta el 2018 ha sido coach de ellos, es decir, los árbitros le han dado a este señor toda su información y pensamientos mientras él les tenía en sus manos", finaliza Andújar Oliver.

Así amanece Barcelona tras un huracán informativo que ya se encuentra en manos de Fiscalía de Cataluña, donde se investiga a Enríquez Negreira por un posible delito de corrupción entre particulares y donde todo el fútbol español pide respuestas a unos entes regulares de la RFEF que también se ha puesto a disposición de las autoridades. La sombra de la gestión Bartomeu, más viva que nunca en el Camp Nou.