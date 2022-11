La situación económica del conjunto culé amenaza con dejar al Barcelona sin fichajes por más de un año. En España no dudan de lo que puede ser una realidad.

Barcelona, en riesgo de no fichar en más de un año

¿Fichará Barcelona en enero? Es la pregunta que más de uno se hace desde hace semanas y que lentamente ha venido teniendo respuesta. La situación económica de la entidad sigue siendo un obstáculo enorme pensando en esas nuevas incorporaciones que pretende Xavi Hernández. Por España aseguran que el riesgo de no poder fichar en más de un año se encuentra a la vuelta de la esquina.

COPE es quien trae la información del día en un Camp Nou donde recuperar la salud de la cuentas se ha convertido en un objetivo primordial de la gestión de Joan Laporta. El mandamás culé, convencido de vencer las barreras que existen para sacar adelante un club que no olvidemos, ya tuvo que vender parte de sus activos para poder incorporar a lo largo del verano.

"Ahora estamos en la norma 1/1, pero en verano volveremos a estar en la norma 14. Si tuviéramos que fichar a alguien, convendría hacerlo en invierno; pero tenemos un equipo muy competitivo: somos el club que más futbolistas aportar al Mundial (17). Demuestra el trabajo bien hecho y es una prueba evidente de que Xavi está haciendo un gran trabajo", palabras de Joan Laporta en las últimas horas que explican una situación límite que volverá a ser notica en enero.

A 400 millones del objetivo

Isaac Fouto, periodista de la Cadena COPE, es quien asegura que de cara a poder incorporar en 2023 tal y como lo hizo a mediados del 2022 (gastar lo que ingrese), Barcelona tendrá que reducir una masa salarial que llega ahora mismo a los 600 millones de euros en el presupuesto anual del club. Llegar a 200 para junio, única vía para volver a la normalidad.

Las nuevas normas de LaLiga para fichar a partir del 1 de julio del 2023 marcan que a día de hoy Barcelona solo podría invertir 40 millones de euros de cada 100 que ingrese en venta de jugadores, hito clave para entender lo que viene por delante. En caso de no reducir su masa salarial o de no ingresar dichas sumar por transferencias de futbolistas, COPE apunta que LaLiga puede no validar sus fichajes hasta mediados del 2024. ¿Y ahora?