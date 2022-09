Pocos clubes movieron tanto el mercado de fichajes como lo hizo un Fútbol Club Barcelona donde hubo dinero de sobra para diversas operaciones que marcarán el futuro del equipo de Xavi Hernández. Días después de que se cerrase la ventana para incorporar en Europa, desvelan como los culés rechazaron en el pasado a una joya del Bayern de Múnich que ahora cuesta 70 millones de euros.

Más de 200 kilos se invirtieron en el Camp Nou para levantar a un club en horas bajas que lentamente empieza a ver la luz. Laterales, centrales, volantes, extremos y por supuesto Robert Lewandowski llegaron a un Barcelona que eso sí, pudo haberse quedado años atrás con uno de los mejores en puesto en la actualidad.

Hristo Stoichkov fue quien reconociese en TUDN como durante sus tiempos como ojeador del Barcelona en la gestión de Josep María Bartomeu (2018), la leyenda blaugrana recomendase el fichaje de uno de los más atractivos que pueden encontrarse ahora mismo. En una operación que no hubiera supuesto más de 7 millones de euros a los culés, la propuesta del búlgaro fue rechazada de manera unilateral.

Todos fuera

“Recomendé a Alphonse Davies y me dijeron que no, que jugaba en la MLS y era canadiense. Que no tenía el nivel suficiente para el Barça. También les dije que se llevaran a Diego Lainez, César Montes y ‘Chucky’ Lozano. Lo mismo: ‘No son de nuestra filosofía’, así me dijeron”, comentó Hristo Stoichkov en TUDN sobre diversas decisiones en que ahora más de uno lamenta por el Camp Nou.

En tiempos donde tanto se habla del lateral izquierdo en Barcelona, las palabras de Stoichkov sorprenden sobre un Alphonse Davies rechazado en el 2018 por Bartomeu para después fichar por Bayern Múnich desde Vancouver Whitecaps por 10 millones de euros. Hoy en día, el canadiense vale más de 70.