Hace un tiempo, Barcelona renovó el contrato de Pablo Martín Páez Gaviria ‘Gavi’, hasta junio de 2026, y lo firmó con una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros; haciendo prácticamente imposible que algún equipo pretenda tenerlo en sus filas.

Sin embargo, esa situación podría cambiar precisamente por Liverpool, el equipo inglés que atraviesa una discreta temporada, en el presente curso 2022/2023, por eso ve con buenos ojos la renovación de su mediocampo, y allí aparece el nombre del joven español.

¿Pagar 1.000 millones de euros?

No, sería un despropósito hacer eso por un futbolista; lo cierto es que, según información del Daily Mirror, desde el conjunto dirigido por Jürgen Klopp aprovecharían la situación contractual del deportista, que está haciendo bastante complicada en los últimos días.

Y es que el tema de la imposibilidad de contar con ficha del primer equipo con el Blaugrana, tras su renovación, pondría al jugador de 18 años en la mira de los Reds, se complicó. El Juzgado de lo Mercantil Número 10 de Barcelona, desestimó el recurso de revisión que presentaron desde el conjunto de la ciudad condal. Entonces, ahora el club podrá recurrir al derecho de Audiencia Provincial en un plazo de 20 días, desde que se dio la notificación.

Claramente, no será una movida fácil, y el futbolista podrá seguir jugando con el equipo de Xavi Hernández, No obstante, en Liverpool están muy atentos a lo que pase con ese tema; ya que parece ser, de acuerdo con información de The Athletic, se bajaron de la negociación por Jude Bellingham.