Plata o lo que sabemos. Así se define en Barcelona lo que será el Clásico ante Real Madrid. Los Culés preparan con ansias un choque donde no habrá lugar a terceras interpretaciones sea cual sea el resultado. En la previa todo está claro, el equipo de ciudad condal se encuentra ante lo que puede ser una derrota que acabe con el ciclo o que sirva para renacer en el peor momento de la institución.

Con un Camp Nou donde 98.000 almas empujarán a sus jugadores, Ronald Koeman terminará su semanas de mayor evaluación en Barcelona. Las pruebas de Valencia y Dinamo de Kiev fueron superadas en resultados más no en juego, por lo que el neerlandés necesita si o si de un triunfo que quede grabado en la memoria de quienes dudan de sus facultades para el banquillo.

Contra todo y contra todos

El historial está en contra, al igual que las casas de apuestas, el público general y los expertos de este deporte. El fútbol concuerda en que la diferencia entre ambos no es tan abismal como en otros tiempos, pero queda claro que Barcelona no parte como favorito el próximo domingo. Ante una previa tan pesimista, será justamente este el combustible de los Culés para demostrar que pese a las bajas, la crisis económica, social y política del club, en el campo siempre serán once contra once.

Será también una prueba para la Masia, quienes después de mucho tiempo serán protagonistas en el Clásico. Sergi Roberto, Eric Garcia, Piqué, Busquets, Gavi, Ansu Fati y hasta Nico tendrán seguramente minutos para demostrar que billetera no mata galán y que en la ciudad deportiva Joan Gamper es donde se encuentra la receta para renacer. Plata o lo que sabemos, es lo que le espera a Barcelona luego de las 18:30 del próximo domingo en el Clásico.

