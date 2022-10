Este miércoles 26 de octubre, se dio por terminada la quinta jornada de la Champions League; y la gran noticia fue la eliminación por parte de Barcelona y Atlético de Madrid, en condición de local se dieron puntos y se despidieron de la competición de clubes más importante de Europa.

En primer lugar, hay que decir que, antes de que rodará la pelota en el Camp Nou, los dirigidos por Xavi Hernández ya estaban eliminados, debido al abultado triunfo de Inter sobre Viktoria Plzen. Sin embargo, se esperaba un buen cierre por parte de los blaugranas. Algo que no sucedió.

Por su parte, los Colchoneros, empataron a dos tantos frente a Bayer Leverkusen, el equipo de Xabi Alonso, el hombre que supo vestir la camiseta del Real Madrid, su archirrival, y del cual recordaron el momento en el cual festejo desde las tribunas el título de Liga de Campeones frente a los rojiblancos.

Otro de los clubes que también surtió de memes las redes sociales, fue Tottenham, ya que hasta el minuto 80 logró empatar el compromiso, y al 95 anotaron un gol que no fue convalidado por el VAR, no obstante, en video que registrado la eufórica celebración por parte de hinchas y jugadores; para que luego el tanto no valiera.

Lo cierto es que la última fecha de la Champions League estará de ataque y se disputará la semana que viene para confirmar a los últimos equipos que harán parte de la ronda 16 mejores, del torneo que siempre detiene a los futboleros alrededor del mundo.

