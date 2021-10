Las preguntas alrededor de la capacidad económica del PSG tras un verano cargado de incorporaciones no han parado de surgir en Europa. Si bien apenas se gastó algo más de 100 millones de euros en transferencias, las llegada de Lionel Messi, Donnarumma, Sergio Ramos y Wijnaldum a coste cero por salarios exorbitantes tienen a más de uno con dudas en cuanto al Fair play financiero de la primera división francesa. Hay quienes incluso aseguran tener pruebas del engaño de Nasser Al-Khelaifi y compañía a la federación.

Recordemos que producto de la dura crisis que vive el fútbol galo desde lo financiero, la Ligue 1 suspendió cualquier tipo de control del Fair play a los clubes hasta el 1 de enero de 2023. La medida generó polémica pese a que fue justificada como una que permitiese la inversión dentro de equipos que pese a contar con más de 100 años de historia, rozaron la desaparición con la pandemia. Javier Tebas, presidente de LaLiga, no termina de creerse esta historia.

“Puedo mostrar las irregularidades”

En una charla con L’Equipe donde repasó la actualidad del fútbol español, el dirigente se mostró tajante ante la economía del equipo parisino:"Critico al PSG porque no genera el dinero para tener la plantilla que tiene. Esto provoca una distorsión de la competencia en la economía del fútbol europeo. No corresponde al patrocinio real. ¿Cómo puede explicarnos el PSG que tiene una plantilla de casi 600 millones de euros? Si gana la Ligue 1, no ganará más de 45 millones de euros ... Es imposible”.

“Invité al presidente del PSG (Nasser Al-Khelaifi) y al de la Liga francesa (Vincent Labrune)para mostrarles los números que tenemos y dónde están las irregularidades. Ellos no me respondieron. Se apresuran a criticarme, no a responderme", continuaba Tebas en su intervención sobre los clubes estado.

¿Favoritismos desde UEFA?: "Puedo mostrar, con cifras que lo respalden, el engaño frente al juego limpio financiero. Antes de Messi, el PSG tenía un 40% más de ingresos por patrocinio que el Manchester United ...No soy el único que lo dice. El PSG se libró de una sanción por un fallo procesal, no por el fondo de Qatar".