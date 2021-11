Sergio Agüero vive el momento más complicado de su vida como futbolista, pero hay esperanza mirando el futuro. La arritmia maligna diagnosticada al Kun rompió con todo en un Barcelona donde esperarán hasta febrero para tomar decisión en cuanto al punta dentro del club. Mientras tanto, otro crack con el mismo problema desvela como salió de ese difícil dictamen médico para seguir rompiéndola en la élite.

Recordemos que el argentino se ha sometido a un tratamiento por tres meses de cara a no solo esclarecer los motivos de aquella dolencia torácica ante Deportivo Alavés del pasado 2 de noviembre, sino por encima de todo para saber si podrá seguir jugando de manera profesional a sus 33 años. El Kun cuenta con todo el apoyo de un Barcelona donde ni mucho menos van a dejarle solo en este difícil momento.

“Me siento mejor que antes”

El ejemplo que da esperanza al argentino pasa por el extremo francés y crack del Bayern Múnich Kingsley Coman, quien en una entrevista con Telefoot reconoció haber pasado por una situación parecida a la que vive en este momento Sergio Agüero. Así fueron los primeros meses de una arritmia que ni mucho menos le alejó del fútbol.

"Tuve una arritmia. En el último período la cosa había empeorado: tuve pequeñas crisis. Hubo momentos en los que me sentí agotado antes de lo habitual. En momentos me decía que volver a tocar a estos ritmos me costaría. Pero no, ahora todo está bien, estoy curado. De hecho, me siento mucho mejor que antes", empezaba el delantero en la entrevista.

Reponerse física y psicológicamente de aquel momento como combustible para relanzar una carrera que vive su mejor momento desde hace años en Bayern Múnich, clave para salir del miedo al día a día: "Estoy bien, siempre trato de dar lo mejor de mí para conseguir esta importante camiseta (Francia) cada vez".

Si bien cada caso es diferente y justamente la diferencia de edad entre ambos protagonistas está llamada a ser un punto clave en el diagnostico final, Sergio Kun Agüero encuentra una voz de esperanza en medio del temor generado en todo Barcelona por esa arritmia que tendrá al argentino por varios meses fuera de los terrenos de juego.