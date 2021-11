Llegó el día D en Barcelona. La junta directiva viajara en cuestión de minutos con destino a Qatar para buscar la incorporación de Xavi Hernández como nuevo DT de un equipo que de momento y gracias a Ansu Fati respira en la Champions. Traer al de Terrassa no será fácil y el club ha decidido que su mejor agente se quede en la ciudad condal.

Mundo Deportivo, Sport y AS aseguran que la expedición blaugrana volará hoy mismo a Oriente Medio para cerrar la contratación de un Xavi Hernández con el que ya tienen todo acordado en cuanto a números se refiere. El entrenador del Al-Sadd ha cumplido con su parte, por lo que llega la hora de los dirigentes para convencer a los jeques de que suelten al arquitecto de un equipo que ha ganado ya 7 títulos en los últimos dos años.

Barcelona viajara eso sí, sin la figura que los cataríes querían encontrarse para el histórico cara a cara. Los medios confirman que Joan Laporta no hará parte del viaje a tierras árabes pese a los deseos del club qatarí por contar con la presencia del mandamás Culpe en las reuniones. ¿Por qué no viaja el presidente?

Le rezan a la voluntad de los jeques

Raya Yuste y Matsue Alemany serán quienes representen los intereses de Barcelona, Xavi y Laporta en las charlas que arrancarán esta misma tarde en Oriente Medio. Las manos derechas e izquierdas del presidente viajan con el objetivo de cerrar la operación para que el ex capitán del equipo de Guardiola pueda incorporarse al banquillo lo antes posible.

Según indican los medios, Laporta no viajará a territorio qatarí para no exponer su figura ante lo que puede ser un no rotundo de los árabes. En Barcelona saben que pese a los esfuerzos realizados solo la disposición de los millonarios dirigentes árabes servirá para cerrar la llegada del nuevo DT. Esa negativa del presidente a volar con destino a Doha le costará al club medio millón de euros a modo de compensación. La expedición Culé partirá en unos minutos con el objetivo de contratar a quien será el encargado de reconstruir al equipo.