El nombre de Ansu Fati genera debate dentro del Barcelona, así como en una junta directiva donde la necesidad de generar ingresos, sumado a las lesiones del canterano, han abierto una duda de peso de cara al verano del 2023. Su padre Bori, de momento, avisa a todos los culés de lo que ocurrirá en unos meses de julio y agosto que apuntan a ser más que movidos por el Camp Nou.

"A mí me molesta lo que está pasando. Es el '10', el futbolista franquicia. Ha cogido el dorsal cuando nadie estaba para cogerlo…Si por mí fuera, me lo llevo del Barça. Merece mucho más…Yo estoy enfadado como padre y lo que me molesta es que Ansu juegue tan pocos minutos. Estamos hablando del '10' del Barça”, algunas de las frases de Bori Fati en COPE del pasado 30 de marzo que prendían las alarmas del Camp Nou.

Pero ya hay medidas ‘oficiales’ que llegan desde la misma boca de Bori Fati minutos después de que Barcelona derrotase a Osasuna por 1-0 en el Camp Nou para ponerse apenas a un paso del título de LaLiga en España. Tras una larga reunión con Jorge Mendes donde otros nombres como Lamine Yamal fueron tratados, Ansu tendría todo definido más allá del 30 de junio del 2023.

¿Decisión final?

“Bien, bien la reunión ha ido bien…Si, Ansu se queda en el Barça, segurísimo…Nos quedamos juntos”, declaraba el propio Bori Fati a la salida de la reunión con Mendes levantando el pulgar para de momento cerrar cualquier puerta a la marcha de su hijo. Xavi Hernández y Joan Laporta, al tanto de todo.

El canterano, detrás de una serie de jugadores que han contado con más minutos en los últimos meses, levanta los suspiros de una Premier League donde medios como COPE aseguran que existen hasta 5 interesados de peso pensando en el delantero de 20 años. De momento y como mínimo hasta junio, Ansu Fati solo pensará en Barcelona.