Precisamente, ese es uno de los motivos que tiene disgustado al padre de Ansu Fati, el jugador que heredó el dorsal 10, con el cual en el tiempo reciente brilló Lionel Messi con la institución Blaugrana, y con la que marcó una época en el fútbol contemporáneo

Lo cierto es que en charla con El Partidazo de COPE, el mayor de la familia expresó su malestar por la falta de minutos que tiene su hijo de la mano de Xavi Hernández, director técnico que en su momento indicó que daría prelación y tiempo de juego a los jugadores de la Masia.

Justamente sobre la actualidad del jugador, quien poco tiempo de juego ve en el conjunto Azulgrana, dijo en su entrevista: “Ansu está contento por cómo está trabajando. Ansu lleva ya 4 años en la élite. Eso es lo importante. Físicamente está súper bien”.

Sobre ese tema de no tener ritmo de juego con el entrenador, señaló su incomodidad: “¿por qué Xavi no le da bola?. Es una buena pregunta. Él tendrá sus razones. Ansu no está disgustado con Xavi, es su ídolo de siempre. Yo estoy enfadado como padre”.

Entregós sus argumentos para defender a su hijo ante el bajo juego en cancha: “lo que me molesta es que Ansu juegue tan pocos minutos. Estamos hablando de Ansu, de un internacional de la Selección Española y un chico que salió de La Masía. Ansu merecía mucho más”.

Finalmente, cerró la puerta de Real Madrid, pero sí la abrió a otros equipos y por eso sostendrá una reunión clave: “Ansu no quiere fichar por otro club, pero yo quiero verle triunfando. Yo no voy a ir al campo más, estoy muy enfadado. De aquí a un mes nos vemos con Mendes, seguro”.