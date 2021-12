Chelsea parece ir camino a varios cambios a final de temporada. En Europa está casi confirmada la no continuidad de César Azpilicueta, quien termina su contrato en junio de 2022. Otros futbolistas importantes de la defensa de los 'Blues' están en la misma situación, pero ninguno es más importante que su capitán. Esto ya produjo algunos 'chispazos' de bronca puertas adentro de Stamford Bridge.

Según informa Eurosport, varios futbolistas de Chelsea habrían mostrado su descontento con la decisión del club de dejar ir a Azpilicueta. El actual capitán es uno de los referentes y de los que más historia tiene en este equipo, ya que llegó en el año 2012. Su marcha supondrá un hueco difícil de llenar.

A la situación de Azpilicueta hay que sumar también la de otros nombres como Antonio Rüdiger, Thiago Silva y Andreas Christensen, quienes no han renovado y terminan su contrato en junio de 2022. El caso del alemán estaría sentenciado a una salida donde Real Madrid sería favorito para sumarlo, mientras que lo del brasileño y el danés todavía es incierto. Pero esto supone todo un tema en Chelsea, que parece estar decidido a cambiar su defensa.

¿Barcelona va por Azpilicueta?

La noticia de que Azpilicueta no renovaría en Chelsea ha endulzado los oidos de algunos equipos que estarían interesados en sus servicios. Barcelona encabeza el listado, ya que le urge contratar defensores y un polifuncional como el español, que podría llegar como libre, es algo que no pueden desaprovechar. Atlético de Madrid también sigue al capitán 'blue'.

Por lo pronto, el defensor mantiene la cautela y no piensa en su futuro. "No tengo ninguna preocupación. Es cierto que mi contrato finaliza en junio, pero solo me concentro en lo que sigue, entrenar y jugar lo mejor que pueda. Todo se arreglará solo, no necesito decir nada más", aseguró.