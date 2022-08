Real Madrid comenzó con pie derecho la defensa de su título de LaLiga con una victoria en Almería donde hubo debut para los fichajes y donde Carlo Ancelotti empieza a enviar mensajes sobre el conjunto Merengue que se viene. Un costoso problema asoma en el horizonte y ni el italiano se anima a descartar su marcha: “Hasta el 31 de agosto todo puede pasar”.

Hubo remontada, goles de Lucas Vázquez, David Alaba y hasta minutos para Eden Hazard, pero quien fuese el tercer máximo anotador de la última temporada en el Santiago Bernabéu sigue sin pisar el césped mientras el verano y los rumores avanzan. Con un contrato que termina por junio del 2023 y un valor de mercado que supera los 40 millones de euros, Marco Asensio apunta a ser la gran novela en este final de ventana de incorporaciones en la casa blanca.

"Es jugador del Madrid y lo considero como tal. Si merece jugar, jugará. Hay que recordar los goles que marcó y lo que hizo la temporada pasada. Hay que esperar hasta el 31 para saber qué pasa y qué decide", apuntaba el propio Ancelotti sobre un futbolista sin minutos en lo que vamos de temporada y sin ofertas formales para sacarle del Bernabéu.

Pide a Jorge Mendes una solución

El balear no está por la tarea de renovar, pero tampoco de dejar dinero en un Real Madrid que en caso de que Asensio no abandone la capital antes de que cierre el mercado. Perderá una jugosa suma de millones con los que se contaba hace unas semanas. Apuntan medios como MARCA o AS que Marco quiere irse libre, pero empieza a perder la paciencia.

AC Milan ha sido quien más ha sonado para ficharle, pero de momento no hay propuestas y Jorge Mendes ya mueve ficha para encontrar una opción de último minuto que convenza a todas las partes involucradas. Marco Asensio, el tercer goleador de la pasada campaña en Real Madrid que no renueva su contrato, no suma minutos y no puede salir de un equipo que le muestra la puerta por medio de Carlo Ancelotti.