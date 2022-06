Finalmente se ha hecho oficial el futuro inmediato de Dani Alves. El lateral brasileño no continuará con FC Barcelona para la próxima temporada, saliendo del Camp Nou en libertad de acción. El defensor ha publicado una carta de despedida en sus redes sociales.

El futuro de Dani Alves ha estado en el aire desde hace varias semanas. El brasileño finaliza su contrato este 30 de junio y se desconocía si habría una oferta de renovación. Mucho se habló de una posible extensión del vínculo para que el futbolista llegara a tono al Mundial de Qatar de 2022, pero no ha sido el caso.

Según informa el diario AS, Xavi Hernández le informó al lateral este mismo miércoles 15 de junio que no contaba con él para la próxima temporada. El club decidió que no renovarán el contato del veterano, por lo que tomarán caminos separados a partir de este 30 de junio.

Despedida

"Ahora si llego la hora de nuestra despedida. Fueron más de 8 años dedicados a ese club, pero como todo en la vida, los años pasan, los caminos se desvían. Intentaron despedirme pero no pudieron hacerlo. Pasaron otros muchos años hasta que el fútbol y la vida decidieron darme la oportunidad de volver aquí para poder decir adiós. Pero no un adiós sin antes agradecer a todos los que están detrás de los focos" dijo Dani Alves a través de su cuenta oficial de Instagram.

Así mismo, agradeció a todos los trabajadores del club. "Me gustaría agradecer también a todo el staff por la oportunidad que me dieron de volver y poder vestir otra vez esa camiseta tan maravillosa. Ojalá no echen de menos mis locuras y mi felicidad diaria. Ojalá también aquellos que se quedan cambien la historia del club. Fueron 23 títulos conseguidos: 2 tripletes y un 1 sextete. Cierra un ciclo muy lindo. Para siempre VISCA AL BARÇA!"