Barcelona ha tomado una de las decisiones más resonantes del mercado este miércoles. Dani Alves no continuará en el club. Su contrato termina el próximo 30 de junio y en el club han decidido no renovar el vínculo, pese a las intenciones del brasileño de hacerlo. De esta manera, deberá buscar otro destino para llegar de la mejor manera al Mundial de Qatar 2022. Tras confirmarse esto, el propio lateral derecho se manifestó en su cuenta de Instagram.

Según confirmaron Sport y el periodista Fabrizio Romano, Dani Alves tenía intenciones de continuar en Barcelona, al menos por seis meses para llegar de buena manera a Qatar 2022. Sin embargo, el club le ha comunicado en la mañana de este miércoles que no le renovarán su contrato, por lo cual, a partir del 1 de julio, será agente libre.

Alves había firmado contrato con Barcelona a fines del año pasado para ayudar al proyecto deportivo que, recientemente, había iniciado Xavi Hernández, y hasta facilitó las condiciones económicas a fin de brindar apoyo al club en tiempos delicados. Ahora, se va por la puerta de atrás ante las preferencias que tienen los 'Culés' para el puesto de lateral derecho.

En este sentido, según el citado medio, Barcelona considera que la opción de César Azpilicueta para el lateral derecho, la posible continuidad de Sergiño Dest y la reciente renovación de Sergi Roberto cubrirán dicho puesto, por lo que se le da la libertad a Dani Alves de buscar nuevo equipo para el futuro. Tendría ofertas para continuar en el fútbol europeo y ahora empezará a estudiarlas.

Dani Alves estuvo en 16 partidos en esta temporada con Barcelona (1.272 minutos) siendo un jugador importante para Xavi durante esta temporada en la posición. De esta manera, le pone punto final a este corto segundo ciclo en el club, luego de haber estado ocho temporadas durante los años 2008 y 2016.

El mensaje de Dani Alves tras la decisión de Barcelona

El propio Dani Alves confirmó la decisión de Barcelona de no renovar su contrato. Tras esto, escribió una carta en su cuenta de Instagram donde se despide del club. "Ahora si llego lá hora de nuestra despedida. Fueron más de ocho años dedicados a ese club a esos colores y a esa casa, pero como todo en la vida, los años pasan, los caminos se desvían y las historias son escritas por algún momento en lugares distintos. Y así fue", comentó.

La carta de Alves en Instagram

Queridos cules…

Ahora si llego lá hora de nuestra despedida.

Fueron + de 8 años dedicados a ese club a esos colores y a esa casa… pero como todo en la vida, los años pasan, los caminos se desvían y las historias son escritas por algún momento en lugares distintos - y así fue.

Intentaron despedirme pero no pudieron hacerlo ��, pues ustedes no pueden imaginar, o sí, lo resistente y resiliente que soy.

Pasaron otros muchos años hasta que el fútbol y la vida que como siempre, son muy agradecidos con aquellos que les respectan, decidieron darme la oportunidad de volver aquí para poder decir adiós.

Pero no un adiós sin antes agradecer a todos los que están detrás de los focos, todos los que hacen con que lo nuestro sea perfecto, a todos ellos; GRACIAS.

Me gustaría agradecer también a todo el staff por la oportunidad que me dieron de volver a este Club y poder vestir otra vez esa camiseta tan maravillosa, no sabe lo feliz que soy…. Ojalá no echen de menos mis locuras y mi felicidad diaria ��

Ojalá también aquellos que si quedan cambien la historia de ese hermoso club, lo deseo de corazón.

Fueron 23 títulos conseguidos: 2 tripletes, 1 sextete y um grande libro de oro escrito!

Cierra un ciclo muy lindo y se abre otro mas desafiador aún.

Que el mundo nunca olvide: UN LEON AÚN QUE TENGA 39 AÑOS CONTINÚA SIENDO UN GOOD CRAZY LEONNNN.

Para siempre VISCA AL BARÇA!