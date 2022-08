Tras casi una década, 18 títulos incluidos y 336 partidos como Merengue, Carlos Henrique Casemiro ha puesto punto y final a su paso por Real Madrid. Hubo lágrimas del brasileño, caras llenas de emoción en sus compañeros y hasta reacciones virales de Florentino Pérez o Carlo Ancelotti. Manchester United le espera.

La rapidez de la operación no dio tiempo para asumir lo que vendría hoy en Valdebebas. La ciudad deportiva del Real Madrid vivió momentos llenos de emotividad en un conjunto blanco donde solo 70 millones de euros y el cuarto contrato más alto de la Premier League pudieron romper con un vínculo que había sido renovado hace solo 12 meses. El club Merengue, rendido a Casemiro.

“Nunca pensé que este día podía llegar… Has sido un ejemplo de compromiso y de valores. Ven en ti un ejemplo de trabajo y sacrificio. Los seguidores siente afecto hacia ti porque lo has dado todo. No es nada fácil poner fin al ciclo que ha completado. Eres un orgullo para mí, como presidente, y también para los aficionados", reflexionaba un emocionado Florentino Pérez al que se le vio al borde de las lágrimas junto a Carlo Ancelotti.

Palabras para Kroos y Modric

Fueron el centro del campo más ganador de la última década, la CMK de las cinco UEFA Champions League y una hermandad fuera del terreno de juego que ha emocionado a todos en las últimas horas. Casemiro agradeció a todos en su adiós al Real Madrid, pero por encima de todo tuvo palabras para un Luka Modric y Toni Kroos con los que revolucionó el Santiago Bernabéu desde enero del 2016.

“Muchas gracias a todos. Gracias a mis compañeros, sin ellos no hubiese sido posible. Pero no puedo dejar de hablar de dos: Modric y Kroos. He disfrutado mucho con ellos jugando al fútbol. Un día seguro que volveré para seguir ayudando a este club", dejaba caer el brasileño sobre el final de la famosa CMK.

Tras una vida como Merengue y un sinfín de hitos que ya hacen parte de la historia grande del Real Madrid, Carlos Henrique Casemiro ha puesto punto y final a su etapa en LaLiga con un sentido comunicado donde ni Florentino Pérez o Carlo Ancelotti pudieron contener la emoción. Old Trafford, próxima parada para el ‘14’.