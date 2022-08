Se cruzan los dedos por el Reino Unido, donde se preparan grandes operativos para evitar que Manchester United vs. Liverpool repita lo ocurrido hace solo unos meses. Old Trafford dictará sentencia sobre un equipo en crisis para que el Jürgen Klopp tiene un claro aviso.

Llegó el gran día para los aficionados de la mayor rivalidad que puede encontrarse en la Premier League, así como un reto para las autoridades del fútbol inglés y un encuentro donde todo se encuentra armado para que ocurran cosas dentro y fuera del terreno de juego. Manchester United vs. Liverpool acaparará todo en las próximas horas y Jürgen Klopp no niega de como actuará si su cumplen los peores pronósticos.

Los Red Devils buscarán sumar sus primeros puntos en una Premier League que en este momento les tiene como colistas del torneo y esta noche traerá el Clásico del fútbol inglés como el siguiente desafío. Se esperan masivas protestas en Old Trafford contra los hombres de Erik Ten Hag, así como contra los Glazer y el manejo de un entidad que va a deriva desde el 2013.

Nadie niega que el encuentro puede volver a suspenderse como en la pasada campaña. Ni siquiera Jürgen Klopp hace oídos sordos de los rumores que llegan para vaciar Old Trafford durante el choque y realizar actos de protestas a las afueras del recinto mientras todo se define en el césped. Medios como The Sun no dudan, Manchester United vs. Liverpool no será una realidad hasta que el pitido inicial llegue.

Klopp avisa que pedirá los puntos

"Realmente espero que no suceda, pero si sucede, creo que deberíamos conseguir los puntos…No tenemos nada que ver con la situación…Si eso sucede y los seguidores quieren que el juego no suceda, entonces no podemos simplemente reorganizar el juego y luego acomodarlo en algún lugar de todos modos en un calendario increíblemente ocupado", palabras del entrenador del Liverpool sobre lo que se viene esta noche.

Old Trafford dictará sentencia esta noche sobre el peor arranque de los Red Devils en más de 30 años de Premier League y sobre el presente de una entidad donde los Glazer reciben ofertas para vender el club tras más de una década y media al mando de un Manchester United que nadie garantiza que juegue esta noche el Clásico del fútbol inglés ante Liverpool.