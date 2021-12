Ha llegado el día más importante de que queda de año en la UEFA Champions League. Nyon fue la cita para conocer los choques que empezarán a marcar el futuro del torneo de clubes más importantes del viejo continente. Así ha quedado el sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones.

Manchester City, Liverpool, Ajax, Real Madrid, Bayern Múnich, Manchester United, Lille, Juventus, PSG, Atlético de Madrid, Sporting de Portugal, Inter de Milán, Benfica, Salzburgo, Chelsea y Villarreal se citaron en la sede de la UEFA para conocer a sus rivales en las primeras semanas del mes de febrero.

Recordemos que será la primera edición de la Champions donde no contaremos con el famoso gol de visitante y que no pueden quedar en una misma lleva de octavos equipos del mismo país o que hayan coincidido en su grupo. Todo el planeta del fútbol puso sus ojos en Nyon para conocer unos octavos de final que prometen y mucho.

15, 16, 22 y 23 de febrero serán las fechas de los encuentros de ida, mientras que los choques de vuelta tendrán lugar los días 8, 9, 15 y 16 de marzo. Europa empieza a calentar motores para una segunda parte de la temporada en la Champions League donde veremos grandes choques desde el primer día.

Así se jugarán los octavos

Manchester City, Liverpool, Ajax, Real Madrid, Bayern Múnich, Manchester United, Lille y Juventus hicieron parte de un bombo uno donde terminarán la fase de octavos como local ante sus rivales. PSG, Atlético de Madrid, Sporting de Portugal, Inter de Milán, Benfica, Salzburgo, Chelsea y Villarreal definirán los octavos como visitante en el mes de marzo. Así quedarán los cruces.

Benfica vs. Real Madrid, Villarreal vs. Manchester City, Atlético de Madrid vs. Bayern Munich y RB Salzburgo vs. Liverpool serán las primeras cuatro llaves con las que contará la UEFA Champions League en sus octavos de final desde febrero del 2022 en el viejo continente. La visita de los hombres del Cholo al Allianz, sin dudas el plato fuerte.

Para finalizar, han quedado ya definidos los otros choques de octavos de la Liga de Campeones con Inter de Milan vs. Ajax, Sporting de Lisboa vs. Juventus, Chelsea vs. Lille y PSG vs. Manchester United. Habrá un nuevo round para el choque entre Cristiano y Lionel Messi por la Champions League.

Todas las llaves

Benfica vs. Real Madrid

Villarreal vs. Manchester City

Atlético de Madrid vs. Bayern Munich

RB Salzburgo vs. Liverpool

Inter de Milan vs. Ajax

Sporting de Lisboa vs. Juventus

Chelsea vs. Lille

PSG vs. Manchester United