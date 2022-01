Romelu Lukaku aprendió su lección, luego de la polémica entrevista en donde dijo sentirse incómodo en Chelsea y que extraña Inter. Se disculpó con los fanáticos 'blues', pero ni siquiera las disculpas parecen terminar el asunto. Thomas Tuchel volvió a hablar del tema y confirmó que habrá un castigo más para el belga.

La situación de Lukaku ha causado un pequeño 'terremoto' en Stamford Bridge. Tuchel ya supo castigar al atacante al dejarlo afuera del compromiso ante Liverpool el pasado domingo por Premier League. La charla que tuvieron el lunes calmó todo y, luego, llegaron las disculpas. Pero parece que no es suficiente.

Antes de la semifinal de ida por la Copa de la Liga Inglesa ante Tottenham, Tuchel volvió a hablar del tema y aseguró que Lukaku trata de "limpiar el lío" por sus comentarios en la entrevista realizada a Sky Italia. Sin embargo, el alemán recibirá otro castigo al sufrido ante Liverpool. Una multa económica, aunque la cifra no ha trascendido.

"Habrá alguna acción disciplinaria y él la aceptará. No es una cosa pequeña, no es la cosa más grande y no hace que una remontada sea imposible, absolutamente no. Esto es lo que demostramos ahora. Pero sucedió algo y será multado y debe aceptarlo", reveló Tuchel en la rueda de prensa previa al duelo ante los 'Spurs'. Se espera que Lukaku vuelva para este compromiso.

Chelsea recibirá en Stamford Bridge este miércoles a Tottenham por el partido de ida de las semifinales de la Carabao Cup. Lukaku, por quien los 'Blues' pagaron hasta 115 millones de euros el pasado verano europeo, estará entre los convocados para el equipo, aunque se duda sobre su presencia en el once titular.