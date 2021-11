Manchester City ha logrado cortar una racha adversa de malos resultados (eliminación de Copa de la Liga a manos de West Ham y derrota por Premier League ante Crystal Palace) tras vencer por goleada a Brujas por Champions League. Con su triunfo, tiene encaminada la clasificación a octavos de final y ahora piensa en el clásico ante Manchester United en Old Trafford por Premier League.

Parece que el equipo de Pep Guardiola tiene suficiente motivos para llegar con calma al duro duelo ante su eterno rival, pero no todo es lo que parece. Alrededor de Etihad han aparecido ciertas críticas y con un destinatario fijo: Jack Grealish. El fichaje más caro en la historia del club todavía no logra hacer valer los 117 millones de euros que gastaron por él.

En Aston Villa, Grealish era dueño del equipo, pero en Manchester City las cosas han cambiado y parece que no logra encontrarse con su máximo nivel. Al respecto, una leyenda del fútbol inglés como es Michael Owen opinó que su llegada a los 'citizens' tiene que ver en este bajón de rendimiento. "Soy un gran fan de Jack Grealish. Es valiente y pide el balón bajo presión. Es excepcional. Será un éxito porque es un muy buen jugador jugando en un muy buen equipo. Pero, ¿será tan bueno como podría serlo en otro equipo? Quizás no. No creo que encaje necesariamente en el Manchester City", comentó en Sky Sports.

Para Owen, Grealish no es el mismo jugador en el 'City' que en el 'Villa' y lo hace saber. "Es el jugador que más faltas recibe de la Premier League, pero no creo que el City quiera faltas. Cuando el City tiene una falta a favor en el tercio final del campo, ponen el balón en juego de nuevo y empiezan otra vez (...). Grealish es fantástico, pero no encaja como un guante. Marcará goles, pero no encaja como un guante", explicó el exdelantero de Liverpool y Real Madrid.

Jack Grealish lleva apenas dos goles y tres asistencias en sus 15 partidos jugados bajo las órdenes de Guardiola, pero lo más llamativo es que ha bajado rotundamente sus promedios de regate, centros, pases previos a asistencia, pases clave y más. Para mejorar, Owen le dio un consejo. "Solía ser el mejor del equipo. Ahora juega con otros grandes jugadores. Debe aprender a confiar más en ellos y a hacer las cosas más rápido", le dijo.