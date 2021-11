Manchester City debía ganar para dar un paso importante hacia la clasificación a octavos de Champions League y para llegar con todo al clásico ante Manchester United. Y el equipo de Pep Guardiola hizo el trabajo al golear a Brujas por 4-1 en Etihad gracias a los goles de Phil Foden, Riyad Mahrez, Raheem Sterling y Gabriel Jesús. Es el nuevo líder del Grupo A tras el empate de PSG de la competencia internacional, pero con una victoria en la próxima jornada estará en la siguiente instancia.

No venían los 'citizens' luego de quedar eliminado de la Carabao Cup por penales ante West Ham y por la derrota el último fin de semana ante Crystal Palace. Ante Brujas, debía ganar pensando en el clásico ante los 'Diablos Rojos' en Old Trafford y no defraudó. Pese a no ser del todo contundente como en el partido anterior ante los belgas, pudo poner las cosas en su lugar y se quedó con el triunfo en casa.

El dominio de Manchester City se vio claro en los primeros quince minutos con llegadas, subidas de Walker y Joao Cancelo y un Foden muy activo, pese a ser el 'falso 9' elegido hoy por Guardiola. Y como tal, hizo un buen trabajo y con gol incluido. Justo al cumplirse el cuarto de hora y luego de un par de ocasiones seguidas, el inglés apareció solo casi debajo del arco tras una buena asistencia de Cancelo para poner el 1-0.

Gol de Phil Foden

La respuesta de Brujas llegó al instante. Poco menos dos minutos después del tanto, la suerte jugó del lado del visitante. Y es que tras un remate de Vanaken bien atajado por Ederson, el rebote le quedó a De Katelaere, quien centró y la pelota terminó adentro de la portería luego de que el intento de despeje de Bernardo Silva dio en la cara de John Stones.

Y el partido se le complicó a los de Guardiola, pese a que la tuvo más, los contraataques de Brujas complicaron a la defensa. De Katelaere y Bolmer tuvieron sus ocasiones y forzaron a buenas respuestas de Ederson. En tanto, los locales también tuvieron las suyas aunque sin poder quebrar el empate.

Hubo que esperar al segundo tiempo para que vuelvan las emociones. El minuto 53 fue clave porque De Katelaere falló la situación más clara que tuvo Brujas desde el gol en contra de Stones y, en la arremetida del 'City' apareció Mahrez para definir de cabeza tras un buen centro de Cancelo.

Gol de Riyad Mahrez

Pese al 2-1, Guardiola pensó en el clásico ante Manchester United y fue guardando piernas. Así se dieron los ingresos de Sterling y Gabriel Jesús. Precisamente, el extremo inglés llegó como centrodelantero para definir al 3-1 luego de una buena acción colectiva y de la asistencia de Gündogan.

Gol de Raheem Sterling

Manchester City pudo haber anotado algún gol más, sobre todo desde los pies de Cole Palmer, la gran apuesta de Guardiola, quien tuvo un par de ocasiones que forzaron a alguna respuesta de Simon Mignolet. Quien sí aprovechó su oportunidad sobre el final del partido fue Gabriel Jesús, quien anotó el 4-1 para la goleada del equipo de Guardiola.

Gol de Gabriel Jesús