La situación de Juventus es realmente crítica y hay muchos rumores en torno al futuro de Massimliano Allegri. El proyecto del entrenador ha sido puesto en duda y hay rumores que vinculan a Antonio Conte con la Vecchia Signora. El DT de Tottenham ha hablado al respecto.

El mal inicio de temporada de Juventus ha puesto en duda el futuro de Massimiliano Allegri. El entrenador ha estado perdiendo credibilidad en el entorno del club y son muchos los que piden su salida del banquillo del Allianz Stadium.

A pesar de todas las complicaciones que supone el despido de Allegri, han corrido los rumores de que Pavel Nedved quiere a Antonio Conte de vuelta. El ahora entrenador de Tottenham ha hablado públicamente sobre las vinculaciones con el equipo bianconero.

Palabras de Conte

Antonio Conte atendió a los medios de comunicación este jueves, tras el final de la fecha FIFA. El DT fue cuestionado por estos rumores en la previa del derbi ante Arsenal. "Es algo increíble. En este momento creo que es una falta de respeto hacia Allegri y también hacia mí que trabajo en el Tottenham".

"Acabamos de comenzar la temporada y ya he respondido muchas veces a este tipo de preguntas. Siempre he dicho que estoy feliz y estoy disfrutando de esta experiencia aquí" fue la respuesta del técnico italiano, dando por hecho que no está en sus planes salir anticipadamente de los Spurs.