El DT de Sevilla, Julen Lopetegui no se cortó a la hora de responder a Andrés Guardado.

Lo sucedido este sábado 15 de enero en la Copa del Rey en el encuentro entre Betis y Sevilla sigue generando indignación en el equipo albirrojo. Luego del triunfo del plantel bético, Andrés Guardado hizo un mal gesto en burla de lo ocurrido por Joan Jordán, desatando la furia de Julen Lopetegui.

Joan Jordán fue agredido por un fanático de Betis este sábado 15 de enero en el Benito Villamarín, en el encuentro por los octavos de final de la Copa del Rey. El jugador de Sevilla recibió un golpe en la cabeza con un palo, lo que detonó la suspensión del derbi andaluz, que acabó siendo renudado este domingo.

En la celebración del triunfo en el derbi por el pase a los cuartos de final, Andrés Guardado fue captado por las cámaras haciendo burla a la agresión contra Jordán. La escena ha generado una inmensa indignación en la fanaticada de Sevilla y en el DT, Julen Lopetegui.

Lopetegui estalló en la conferencia

Julen Lopetegui se mostró sumamente molesto por los comentarios sobre lo ocurrido con su jugador y las burlas a la agresión. "Hay que poner el foco en cómo está Joan Jordan, que llegó con 16/13 de tensión al hospital, mareado, con un traumatismo y me parece lamentable que compañeros hagan esos comentarios, y vosotros también, todos tenemos responsabilidad".

"Luego todos nos rasgamos las vestiduras cuando pasa algo. Es que llevaba una minifalda cuando la violaron... Es que no. O blanco o negro, o condenas o no condenas la agresión, el 'es que' me toca los cojones, con perdón" añadió el DT de Sevilla en la conferencia de prensa.