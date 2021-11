La gala del Balón de Oro 2021 sigue dejando bastante debate respecto a si la victoria de Lionel Messi sobre nombres como los de Robert Lewandowski o Karim Benzema fue justa. Pero hay otra pelea que ha nacido alrededor de este prestigioso premio que involucra a Cristiano Ronaldo con el redactor jefe de la revista France Football (organizadora del Balón de Oro), Pascal Ferré.

Cristiano Ronaldo terminó en la sexta posición en la lista de mejores jugadores para el premio Balón de Oro, lo que reafirma la temporada decepcionante que tuvo en la 2020-21 con Juventus. No asistió a la gala realizada en París el lunes donde Lionel Messi ganó su séptimo galardón, superándolo así por dos (CR7 tiene cinco).

Antes de la entrega del premio, el portugués se descargó contra la organización del Balón de Oro y más especificamente contra Pascal Ferré. Es que el francés, redactor jefe de la revista France Football, había comentado sobre la "ambición" que tenía Cristiano por tener "más Balones de Oro que Messi". Horas después de ser públicas estas declaraciones, apareció la figura de Manchester United para contestarle con un extenso mensaje en Instagram donde desmentía a Ferré, pero...

Cristiano Ronaldo ya había dicho que quería tener más Balones de Oro que Messi

Luego de que Cristiano Ronaldo publicó su mensaje en redes sociales, se hicieron virales unas declaraciones del propio futbolista luso en una entrevista al diario The Mirror en 2019. Esto había dicho: "Son los balones más dorados en la historia del fútbol. Me encantará superar a Messi y creo que me lo merezco. Messi es un jugador fantástico, pero creo que después de tener seis, siete u ocho estaré más por encima de él".

Así, las palabras de Pascal Ferré toman otro fundamento luego de que el propio CR7 ya había dicho algo parecido a lo que finalmente salió a la luz. A su vez, el portugués no ha podido superar a Messi, ya que sigue atrás, ahora con una diferencia de dos Balones de Oro. ¿Podrá volver a ganar el prestigioso galardón?