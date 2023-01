FC Barcelona ha sido blanco de críticas por la alineación de Robert Lewandowski en el derbi catalán ante Espanyol. El polaco tenía 3 fechas de castigo por su expulsión previo al parón internacional, pero los culés contaban con la suspensión cautelar de la Justicia ordinaria. Ahora el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha tomado una decisión definitiva.

Robert Lewandowski fue expulsado en el último encuentro del mes de noviembre, previo al parón del Mundial de Qatar 2022. Al polaco le correspondían 3 partidos de suspensión ya que, si bien fue echado por doble amarilla, hizo gestos contra el árbitro que fueron considerados irrespetuosos.

A pesar de esto, Lewandowski fue alineado en el partido ante Espanyol del pasado 31 de diciembre. Esto gracias a la suspensión cautelar del castigo otorgada por el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 2 de Madrid. El hecho de que el club catalán recurriera a la justicia ordinaria generó polémica y Espanyol impugnó el partido.

Sanción ratificada

Este miércoles 4 de enero, el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha ratificado la decisión del Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF) de castigar a Robert Lewandowski por su expulsión y el irrespeto al árbitro. Así lo reveló el diario Mundo Deportivo.

La fuente asegura que FC Barcelona no recurrirá a la decisión del TAD, por lo que Robert Lewandowski no podrá ser convocado para los partidos ante Atlético de Madrid, Getafe y Girona. Vale resaltar que este castigo no aplica a la Supercopa de España.