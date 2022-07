Desde llegar tarde a no llevar torta de cumpleaños: las curiosas multas de Steven Gerrard en Aston Villa

Luego de haber tomado las riendas de Aston Villa en medio de la última temporada, logrando mantenerlo en la Premier League, Steven Gerrard pone a punto a su plantel para encarar una nueva campaña. Los Villanos apuntan a mejorar el 14° puesto de la última edición.

Con la renovación de Phillipe Coutinho y llegadas de renombre, entre las que se destaca Diego Carlos desde Sevilla, la leyenda de Liverpool apunta a llevar a su equipo al siguiente nivel. El campeón con Rangers de la liga escocesa tiene grandes planes y establecerá límites a sus futbolistas.

Este miércoles se filtró la lista de reglas que el exmediocampista inglés le presentó a sus jugadores. En caso de no cumplirlas, los futbolistas deberán pagar multas y los castigos son por todo tipo de acciones, dentro del fúbol o indirectamente ligadas.

Llegar tarde a reuniones y entrenamientos y olvidarse herramientas para las prácticas son de las sanciones más comunes. Sin embargo, también hay multas por no usar chanclas en la ducha, no llevar torta de cumpleaños o no vestirse de la forma correcta.

Además, los amonestados por protestas deberán afrontar una de las sanciones económicas más fuertes de la lista, mientras que los expulsados tendrán hasta cuatro semanas para invitar a comer al resto del plantel. ¿Podrá formar a un gran grupo con estas reglas?

Los mandamientos de Gerrard: