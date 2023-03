No todos en París se lamentan por la lesión que deja a Neymar fuera por lo que resta de temporada.

Dugarry: "Me alegro por la lesión de Neymar"

La situación de Neymar en Paris Saint-Germain (PSG) es crítica. El futbolista ha vuelto a caer lesionado, sufriendo un esguince en el tobillo que lo dejará fuera de las canchas por lo que resta de temporada. Desde la capital francesa pierden la paciencia con el delantero.

Neymar salió lesionado del partido de PSG ante Lille del pasado 19 de febrero. Fue este lunes que, por medio de un comunicado, se confirmó que el jugador deberá pasar por el quirófano para reparar los ligamentos de su tobillo derecho, que se vieron comprometidos con el esguince.

Con esta nueva lesión confirmada, el brasileño habrá sumado hasta 24 meses de baja desde su llegada al Parc des Princes en el año 2017. Esto, sumado a sus múltiples intentos de salir del club en el pasado, ha llevado al hartazgo a muchos hinchas del equipo parisino.

Polémicas declaraciones de Dugarry

El exjugador de la Selección de Francia, Christophe Dugarry encendió las redes sociales con sus declaraciones a RMC Sport. "Me alegro por el PSG de que Neymar esté lesionado. Creo que esta es una oportunidad increíble para Galtier. El equipo está mucho más equilibrado con cinco defensas y Mbappé y Messi arriba".

"No puedo verle más, no puedo soportarle más. No soporto sus regates y esa actitud. ¡No quiero verle más en el campo, ¡estoy cansado!" añadió el campeón del mundo en 1998, que tuvo paso por clubes de alto nivel como FC Barcelona, AC Milan y Olympique de Marsella.