La situación de Eden Hazard es bastante tensa en el entorno de Real Madrid. Luego de su ola de lesiones, el volante de pasado en Chelsea está en condiciones de jugar, pero Carlo Ancelotti apuesta por otros jugadores. Ahora, ante la lesión de Rodrygo, el belga ve una mayor oportunidad de tener minutos. El partido ante Shakhtar Donetsk por la Champions League puede ser su oportunidad de oro para mostrarse.

Pese a que Eden Hazard estuvo en las consideraciones de Carlo Ancelotti en el inicio de su proyecto, el asombroso nivel de Vinicius Jr. lo ha dejado sin espacio. Ahora, habiendo superado sus problemas físicos, el belga ha jugado solo 44 minutos en 4 partidos. El tridente Vinicius-Benzema-Rodrygo se ha asentado en el XI titular del entrenador italiano.

Rodrygo lesionado

Rodrygo salió lesionado del partido entre Real Madrid y Elche del pasado fin de semana. El extremo brasileño se retiró con molestias en los primeros minutos del partido, disparando las alarmas de la Casa Blanca. El jugador ha quedado totalmente descartado del partido por la Champions League de este miércoles, por lo que Ancelotti se ve en la obligación de buscar variantes.

Según lo informa el diario AS, Eden Hazard tiene grandes posibilidades de ver minutos en el partido frente a Shakhtar Donetsk. Salvo que el entrenador decida cambiar el esquema, el belga puede ser la tercera pieza del tridente ofensivo. Marco Asensio no tuvo un buen partido el fin de semana como reemplazo de Rodrygo, Lucas Vázquez cubre el espacio de Dani Carvajal mientras se pone a tono y Gareth Bale está descartado.

"Está entrenando bien y no se va a desenganchar mentalmente. Tengo fe en los jugadores que juegan menos. El momento va a llegar. ¿Quién pensaba que iba a llegar el momento de Mariano? No había jugado ni un minuto en la temporada, ahora lo ha hecho y ha disfrutado mucho. Ha demostrado profesionalidad como la tiene Hazard y los demás jugadores que no están jugando" dijo Carlo Ancelotti en la rueda de prensa.