Edinson Cavani sufrió una molestia en el Valencia vs. Athletic de Bilbao por LaLiga y preocupa de cara a lo que se viene.

La Selección de Uruguay no anda para seguir sumando sustos. Ya suficiente tuvo este fin de semana con la rotura de ligamentos que sufrió Rodrigo Bentancur en el Tottenham Hotspur vs. Leicester City por la Premier League. Sin embargo, el que se añadió a la lista de bajas charrúas en el Viejo Continente es Edinson Cavani que debió ser reemplazado en el Valencia vs. Athletic Club de Bilbao.

El delantero, por una molestia muscular, fue sustituido por el joven atacante Hugo Duro cuando apenas iban 16 minutos del encuentro que se llevó a cabo el último sábado en el Estadio de Mestalla, motivo por el cual no pudo participar este lunes, de la primera práctica de preparación para el choque con el Getafe a cargo de Salvador González Marco.

Edinson Cavani inició la semana en la clínica para realizarse los estudios pertinentes que determinarán la gravedad de su cuadro. Por el momento, conforme a un reporte del periódico AS, lo que se sabe es que, como mínimo, estará un mes inactivo para focalizarse en la recuperación de su lesión. No obstante, por estas horas no se descarta un período mayor para la rehabilitación.

No hay dudas que para el Valencia es una muy mala noticia, dado que se trata de una de las piezas principales que conforman su frente de ataque, en un contexto en el que su único objetivo es la permanencia, fin que claramente corre peligro puesto que se ubica decimoctavo en la tabla de posiciones y por el momento es uno de los tres competidores que están bajando a la Segunda División de LaLiga.

¿Cuándo juega Valencia vs. Getafe por LaLiga?

Valencia vs. Getafe es uno de los partidos programados por LaLiga para la jornada 22. El mismo está pautado para desarrollarse este lunes 20 de febrero a las 21:00 horas de España en el Coliseum Alfonso Pérez. Cabe comentar que el duelo tendrá clima de final, dado que ambos equipos persiguen la permanencia en la Primera División.