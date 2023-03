La noticia del fin de semana en la Ligue 1 de Francia es que Kylian Mbappé se transformó en el máximo goleador del París Saint-Germain, al marcar uno de los goles del 4 a 2 sobre el Nantes. De esa manera alcanzó las 201 celebraciones (en 247 compromisos) y desplazó al segundo lugar al uruguayo Edinson Cavani que en su paso asentó 200 tantos.

Pero la presencia del delantero de 24 años en el Parque de los Príncipes para el encuentro que el PSG disputó el sábado cuatro de marzo por la noche de Europa, tomó una relevancia mayor a lo deportivo por un gesto conmovedor que tuvo con uno de los futbolistas rivales que, probablemente, está transitando el momento más duro de su vida.

Fue en la zona de camarines una vez culminado el juego. Kylian Mbappé se acercó hasta donde se encontraba Ignatius Ganago, delantero camerunés del Nantes que sufrió la pérdida de su hija de cinco años a causa de una enfermedad, razón por la que durante el último tiempo se había ausentado en los partidos del equipo que integra.

Ahí, la estrella francesa intercambió con su colega la camiseta con la que convirtió su gol número 201, tanto que, a la postre, lo impulsó a coronarse como el máximo artillero en la historia del París Saint-Germain. La transmisión a cargo del partido mostró el momento en el que ambos protagonistas se saludaron e hicieron el trueque.

Kylian Mbappé solo piensa en el PSG

Kylian Mbappé, en conferencia de prensa después del 4 a 2 del PSG sobre el Nantes, busco disipar los rumores que lo vinculan con el Real Madrid: “¿Mi futuro? Intentando estar siempre más arriba, mientras esté aquí no habrá problemas. Empieza el miércoles cuando intentaremos recuperarnos para la clasificación y seguir hacia el título. Estoy aquí y estoy muy feliz, y de momento no puedo pensar en otra cosa que no sea disfrutar de los buenos días del Paris Saint-Germain''.