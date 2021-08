Va llegando el final del mercado europeo y los equipos terminan por delinear sus planteles para la temporada. Pero, así como algunos jugadores tienen sus oportunidades y renuevan sus expectativas de cara al inicio de un nuevo año futbolístico, otros enfrentan profundos problemas. Tal es el caso de un mediocampista de 29 años, que supo ser figura del Arsenal, pero que hoy no tiene equipo y ni siquiera ofertas para continuar con su carrera.

Es el caso del inglés Jack Wilshere, quien tras terminar su vínculo con la camiseta del Bournemouth y descender de la Premier League al Championship, quedó libre y hasta el día de hoy no tiene ofertas para continuar su carrera. En una entrevista con The Athletic reveló lo difícil que se ha vuelto su carrera con esta situación. "Hoy estuve corriendo en una pista de atletismo. Todo el mundo me decía que a los 28 o 29 años iba a estar en lo más alto de mi carrera. Y yo pensaba que así sería, que seguiría jugando para Inglaterra, que seguiría en un club top...", contó.

Wilshere revela que hasta su hijo mayor, de 9 años, le consulta por su futuro en el fútbol y que no sabe qué responderle ante su difícil momento. "Le encanta el fútbol, lo sabe todo. A veces me dice: ¿Por qué no te quiere ningún equipo? No lo sé. ¿Cómo se lo explico? Tiene amigos en el colegio y ya sabes como son los niños, pueden ser muy duros. ¿Por qué tu papá no trabaja? ¿Es que no es buen futbolista?", comentó. Y agregó: "Lo más difícil es intentar explicarlo cuando preguntan cosas como: ¿Entonces por qué no firmas por un equipo en Inglaterra? Y yo pienso: porque nadie me quiere".

Wilshere, tras su salida del Bournemouth (Instagram @jackwilshere)

Hoy en día, el mediocampista de 29 años siente que se le "ha cerrado la puerta en su país". Aunque reconoce que ha tenido algunos errores en su carrera, como su salida del Arsenal. "Nunca debí irme del Arsenal y esto no tiene nada que ver con el West Ham (club al que fue tras quedar libre) porque fui aficionado de chico. Tuve una conversación con Wenger cuando volví de mi cesión en el Bournemouth y me quedaban 12 meses de contrato. Me dijo: 'Puedes irte, aquí no te vamos a ofrecer un nuevo contrato'. Yo sabía que Wenger me valoraba como futbolista y sabía que si tenía partidos podía ganarme la confianza", explicó.

"Tuve la misma conversación cuando me senté con Emery y él me dijo: 'Mira, aquí tienes un nuevo contrato pero no vas a estar en mi once titular'. Recuerdo que salí enfadado, llamé a mi agente y le dije que me tenía que ir. Quizás debí tomarme unos días para pensar que podía haber peleado por un puesto en ese centro del campo", continuó.

Jack Wilshere, a día de hoy, no tiene ofertas y su futuro es una incertidumbre, aunque sueña con jugar en el extranjero para "probar algo diferente" en pos de beneficiar a él y a su familia. Aunque, las lesiones han sido un mártirio durante su carrera. "Quizás es por mi historial de lesiones y por las referencias que va dando la gente pero creo que es injusto, la última vez que estuve lesionado fue en enero de 2020. Estoy abierto a jugar en el extranjero", afirmó.