La llegada de Paulo Dybala a AS Roma es uno de los bombazos del mercado de la Serie A. Luego del final de su contrato con Juventus, La Joya se une al plantel de José Mourinho en la capital italiana. Ahora ha salido el presidente de Lazio, Claudio Lotito a hablar del refuerzo de sus eternos rivales.

Las expectativas que hay en la hinchada de AS Roma con Paulo Dybala son enormes. El futbolista argentino tuvo una presentación multitudinaria días atrás y las imágenes de los tifosi giallorossi dando la bienvenida a su nuevo jugador se han vuelto virales.

Ante toda esta euforia, el presidente de Lazio ha sido cuestionado por el refuerzo de sus eternos rivales tras la reunión del Consejo Federal de la FIGC. Claudio Lotito fue tajante con su respuesta sobre el nuevo ídolo de la Loba.

Palabras de Lotito

"No vi la presentación de Dybala en Roma y en cualquier caso su llegada no me afectó en nada. No vendo sueños sino realidades sólidas. No coleccionamos figuritas Panini, no nos importa" fueron las palabras de Claudio Lotito replicadas por Corriere dello Sport.

El presidente del club biancoceleste habló con orgullo de su propio mercado de pases. "Hemos configurado el equipo siguiendo las sugerencias del entrenador. No haremos predicciones sobre la temporada, pero Lazio está entre los equipos que más han gastado en el mercado a pesar de las restricciones económicas".